HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Lesu ke Level 6.749 pada Awal Perdagangan

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Selasa, 25 Februari 2025 |09:31 WIB
IHSG Dibuka Melemah pada Awal Perdagangan. (Foto: Okezone.com)
JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka melemah pada awal perdagangan hari ini. IHSG turun ke level 6.749,44. 

1. Transaksi Perdagangan

Beberapa detik berjalan, Selasa (25/2/2025), IHSG rebound menguat 0,20% ke 6.763,30 membawa 207 saham di zona hijau.

Sementara 107 saham turun, mayoritas 641 lainnya stagnan.

Nilai transaksi awal perdagangan menembus Rp632,2 miliar, dengan volume 530,1 juta lembar saham

LQ45 menguat 0,01% ke 770,03, JII naik 0,04% ke 459,03, IDX30 merosot 0,06% ke 339,27, dan MNC36 koreksi 0,06% ke 302,83

Sebagian besar sektor masih di zona hijau, ditopang beragam mulai dari energi, keuangan, konsumer, hingga bahan baku. Sedangnya yang turun hanya industri, properti, dan konsumer nonsiklikal.

2. Saham Top Gainers

Tiga saham pemimpin top gainers adalah PT Indomobil Sukses International Tbk (IMAS) naik 22,28% ke Rp1.180, PT Dwi Guna Laksana Tbk (DWGL) melesat 18,57% ke Rp498, dan PT Anabatic Technologies Tbk (ATIC) menanjak 15,67% ke Rp775.

 

