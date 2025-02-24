Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Hari Ini Berakhir Melemah ke Level 6.749

Anggie Ariesta , Jurnalis-Senin, 24 Februari 2025 |16:23 WIB
IHSG Hari Ini Berakhir Melemah ke Level 6.749
IHSG Hari Ini Berakhir Melemah ke Level 6.749 (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini ditutup melemah ke zona merah pada sesi terakhir perdagangan. IHSG hari ini melemah 53,4 poin atau 0,78% ke 6.749,60.

Pada penutupan perdagangan Senin (24/2/2025), terdapat 248 saham menguat, 365 saham melemah dan 342 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp12,0 triliun dari 32,1 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 melemah 0,87% ke 769,92, indeks JII melemah 0,90% ke 458,84, indeks IDX30 melemah 0,62% ke 399,40 dan indeks MNC36 melemah 0,48% ke 303,15.

1. Penopang IHSG

Untuk sektoral yang melemah ada energi 1,66%, konsumer siklikal 0,02%, keuangan 0,59%, infrastruktur 2,11%, properti 0,25%, bahan baku 1,81%. 

Sektor yang menguat ada konsumer non siklikal 0,24%, transportasi 1,03%, industri 0,28%, teknologi 7,28%, kesehatan 0,15%.

2. Top Gainers

Sementara itu, saham-saham yang masuk top gainers yaitu saham PT Indomobil Multi Jasa Tbk (IMJS) naik 34,78% ke Rp186, PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk (INET) naik 34,48% ke Rp156 dan PT Dwi Guna Laksana Tbk (DWGL) naik 25% di Rp420.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
