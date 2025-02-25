Retret Kepala Daerah, Airlangga Ingatkan Target Pertumbuhan Ekonomi 8%

Menko Airlangga Hadir di Retret Kepala Daerah di Lembah Tidar Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah. (Foto: Okezone.com/Kemenko)

JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengingatkan perintah Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8% pada Retret Kepala Daerah di Lembah Tidar Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah.

Airlangga mengingatkan pertumbuhan ekonomi secara nasional merupakan agregat dari hasil capaian seluruh daerah.

“Saya katakan pertumbuhan ekonomi itu agregat pertumbuhan daerah,” ujar Airlangga, Selasa (25/2/2025).

1. Pertumbuhan Ekonomi di Berbagai Daerah

Airlangga membeberkan sejumlah daerah yang pertumbuhannya di atas rerata nasional. Daerah itu di antaranya Provinsi Papua Barat, Maluku Utara, Sulawesi Tengah, Kalimantan Timur, Bali, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Maluku, Nusa Tenggara Barat, dan Kalimantan Selatan. “Pertumbuhan yang di atas nasional biasanya ada industrinya, ada hilirisasinya,” terangnya.

Dia pun mengungkapkan sejumlah daerah yang ekonominya di bawah rerata nasional. Kondisi tersebut akibat sejumlah aspek, seperti akses transportasi yang sulit sehingga tak mudah dijangkau. Karena itu, pemerintah terus berupaya mencari jalan keluar agar daerah yang ekonominya masih terbilang rendah dapat meningkat.

2. Potensi yang Bisa Dimaksimalkan Pemda

Selain itu, dia menyebutkan berbagai potensi yang dapat terus dimanfaatkan oleh pemerintah daerah (Pemda) seperti pariwisata dan industri kreatif. Kepala daerah berperan penting dalam mendukung pengembangan berbagai potensi seperti sektor pariwisata agar menjadi prioritas pembangunan.

“Kami mohon Bapak/Ibu gubernur, bupati, wali kota untuk mendorong ini (pariwisata). Karena ini adalah penghasil dollar, nah dengan dollar yang masuk kita berharap memperkuat stabilitas,” jelasnya.