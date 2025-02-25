Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Retret Kepala Daerah, Airlangga Ingatkan Target Pertumbuhan Ekonomi 8%

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 25 Februari 2025 |08:43 WIB
Retret Kepala Daerah, Airlangga Ingatkan Target Pertumbuhan Ekonomi 8%
Menko Airlangga Hadir di Retret Kepala Daerah di Lembah Tidar Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah. (Foto: Okezone.com/Kemenko)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengingatkan perintah Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8% pada Retret Kepala Daerah di Lembah Tidar Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah. 

Airlangga mengingatkan pertumbuhan ekonomi secara nasional merupakan agregat dari hasil capaian seluruh daerah.

“Saya katakan pertumbuhan ekonomi itu agregat pertumbuhan daerah,” ujar Airlangga, Selasa (25/2/2025).

1. Pertumbuhan Ekonomi di Berbagai Daerah

Airlangga membeberkan sejumlah daerah yang pertumbuhannya di atas rerata nasional. Daerah itu di antaranya Provinsi Papua Barat, Maluku Utara, Sulawesi Tengah, Kalimantan Timur, Bali, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Maluku, Nusa Tenggara Barat, dan Kalimantan Selatan. “Pertumbuhan yang di atas nasional biasanya ada industrinya, ada hilirisasinya,” terangnya.

Dia pun mengungkapkan sejumlah daerah yang ekonominya di bawah rerata nasional. Kondisi tersebut akibat sejumlah aspek, seperti akses transportasi yang sulit sehingga tak mudah dijangkau. Karena itu, pemerintah terus berupaya mencari jalan keluar agar daerah yang ekonominya masih terbilang rendah dapat meningkat.

2. Potensi yang Bisa Dimaksimalkan Pemda

Selain itu, dia menyebutkan berbagai potensi yang dapat terus dimanfaatkan oleh pemerintah daerah (Pemda) seperti pariwisata dan industri kreatif. Kepala daerah berperan penting dalam mendukung pengembangan berbagai potensi seperti sektor pariwisata agar menjadi prioritas pembangunan.

“Kami mohon Bapak/Ibu gubernur, bupati, wali kota untuk mendorong ini (pariwisata). Karena ini adalah penghasil dollar, nah dengan dollar yang masuk kita berharap memperkuat stabilitas,” jelasnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/320/3186702//purbaya-c6UA_large.jpg
Purbaya Akui Banyaknya WNI Kerja di Luar Negeri karena Pertumbuhan Ekonomi Lambat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/320/3186221//pertumbuhan_ekonomi-9zvS_large.jpg
Ekonomi RI 2026 Hanya Bisa Tumbuh 4,9%–5,1%, Tantangan Masih Berat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/320/3186226//purbaya-YliG_large.jpg
BLT Kesra Cair, Purbaya Optimistis Ekonomi Tumbuh 5,7% di Kuartal IV-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/320/3186180//grafik-Ib4Q_large.jpg
Penopang Ekonomi RI, Efisiensi-Kecepatan Distribusi Kunci Keberhasilan Industri FMCG
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/320/3186091//airlangga-gFf0_large.png
Ada Bansos hingga Diskon, Ekonomi RI Diprediksi Tumbuh 5,6 Persen di Kuartal IV-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/320/3183877//menkeu_purbaya-Bvs1_large.jpeg
Purbaya Optimistis Ekonomi Tumbuh 6 Persen di 2026
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement