Danantara Apakah Bisa Diaudit?

JAKARTA - Danantara apakah bisa diaudit? Presiden Prabowo menepis isu bahwa Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) tidak bisa di audit oleh penegak hukum.

Isu yang beredar Danantara tidak bisa diaudit oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini tentu membuat masyarakat merasa khawatir.

Lantas, Danantara apakah bisa di audit? Berikut penjelasannya.

1. Danantara Transparan

Menanggapi hal tersebut, Presiden Prabowo Subianto langsung angkat bicara dan mengatakan bahwa Danantara bisa di audit oleh siapa pun.

“Danantara Indonesia untuk itu harus dikelola dengan sebaik-baiknya, dengan sangat hati-hati, dengan sangat transparan, dengan saling mengawasi, harus bisa diaudit setiap saat oleh siapa pun,” ucap Prabowo dalam pidatonya saat Peresmian Danantara pada Senin, 24 Februari 2025 di Istana Kepresidenan, Jakarta.