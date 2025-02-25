Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Cara Kanwil DJP dan Pemkot Jakbar Perkuat Sinergi untuk Optimalisasi Perpajakan 

Aura Fierdausi Alfahis , Jurnalis-Selasa, 25 Februari 2025 |18:20 WIB
Cara Kanwil DJP dan Pemkot Jakbar Perkuat Sinergi untuk Optimalisasi Perpajakan 
DJP Jakarta Barat dan Pemkot Jakbar (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jakarta Barat melakukan audiensi dengan Pemerintah Kota Administrasi (Pemkot) Jakarta Barat serta memberikan sosialisasi perpajakan dan asistensi pelaporan SPT Tahunan kepada pegawai di lingkungan kantor Walikota Jakarta Barat sebagai upaya peningkatan kepatuhan dan penerimaan pajak pada hari Selasa (25/2/2025). 

1. Berperan Penting Pencapaian Target Penerimaan Pajak

Dalam audiensi, Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Barat Farid Bachtiar menyampaikan apresiasinya kepada pimpinan Kota Administrasi Jakarta Barat atas kolaborasi yang selama ini sudah terjalin. 

“Kerja sama ini berperan penting dalam pencapaian target penerimaan pajak. Pada tahun 2024, Kanwil DJP Jakarta Barat berhasil mencapai 100,26% dari target yang ditetapkan dengan pertumbuhan sebesar 9,25%,” ungkapnya.

Salah satu poin penting yang dibahas adalah pemanfaatan Dasawisma untuk menjembatani penyampaian informasi perpajakan agar dapat menjangkau masyarakat yang lebih luas, serta untuk memperkaya dan meningkatkan validitas basis data perpajakan melalui pemanfaatan data yang telah dikumpulkan melalui aplikasi Carik Jakarta. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/320/3185829/dirjen_pajak-dTgM_large.png
Dirjen Pajak Respons Fatwa MUI soal PBB hingga DPR Colek Purbaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/320/3185572/pajak-zqOv_large.jpg
Fatwa MUI Sebut Bumi dan Bangunan yang Dihuni Tak Layak Dikenakan Pajak Berulang, Ini Respons DJP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/320/3185557/penerimaan_pajak_turun-nKqI_large.jpg
Bos DJP Ungkap Biang Kerok Penerimaan Pajak Turun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/320/3185548/pajak-2XZ4_large.jpg
DJP Kantongi Rp11,48 Triliun dari 201 Pengemplang Pajak Jumbo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/320/3185541/pajak-Ma4g_large.png
DPR Cecar Sistem Coretax, Dirjen Pajak Sebut Masih Masa Garansi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/320/3184323/dirjen_pajak_kemenkeu_digeledah_kejagung-mebd_large.jpg
Rumah Pejabat Pajak Digeledah Kejagung, Ini Respons DJP  
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement