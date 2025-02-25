Cara Kanwil DJP dan Pemkot Jakbar Perkuat Sinergi untuk Optimalisasi Perpajakan

JAKARTA – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jakarta Barat melakukan audiensi dengan Pemerintah Kota Administrasi (Pemkot) Jakarta Barat serta memberikan sosialisasi perpajakan dan asistensi pelaporan SPT Tahunan kepada pegawai di lingkungan kantor Walikota Jakarta Barat sebagai upaya peningkatan kepatuhan dan penerimaan pajak pada hari Selasa (25/2/2025).

1. Berperan Penting Pencapaian Target Penerimaan Pajak

Dalam audiensi, Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Barat Farid Bachtiar menyampaikan apresiasinya kepada pimpinan Kota Administrasi Jakarta Barat atas kolaborasi yang selama ini sudah terjalin.

“Kerja sama ini berperan penting dalam pencapaian target penerimaan pajak. Pada tahun 2024, Kanwil DJP Jakarta Barat berhasil mencapai 100,26% dari target yang ditetapkan dengan pertumbuhan sebesar 9,25%,” ungkapnya.

Salah satu poin penting yang dibahas adalah pemanfaatan Dasawisma untuk menjembatani penyampaian informasi perpajakan agar dapat menjangkau masyarakat yang lebih luas, serta untuk memperkaya dan meningkatkan validitas basis data perpajakan melalui pemanfaatan data yang telah dikumpulkan melalui aplikasi Carik Jakarta.