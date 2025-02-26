IHSG Hari Ini Menguat 19 Poin ke 6.606

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini ditutup menguat ke zona hijau pada sesi terakhir perdagangan. IHSG hari ini menguat 19,09 poin atau 0,29% ke 6.606,18.

Pada penutupan perdagangan, Rabu (26/2/2025), terdapat 253 saham menguat, 383 saham melemah dan 319 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp10,8 triliun dari 18,6 miliar saham yang diperdagangkan.

1. Penopang IHSG

Indeks LQ45 melemah 0,03% ke 747,45, indeks JII turun 0,43% ke 439,51, indeks IDX30 naik 0,11% ke 388,39 dan indeks MNC36 turun 0,03% ke 294.

Untuk sektoral yang melemah ada energi 0,21%, konsumer non siklikal 2%, keuangan 0,18%, properti 0,44%, bahan baku 0,84%, transportasi 0,27%, industri 0,47%.

Sektor yang menguat ada konsumer siklikal 0,45%, infrastruktur 0,08%, teknologi 8,72%, kesehatan 0,43%.