Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Naik 1,28% ke Level 6.671 pada Bel Perdagangan

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Rabu, 26 Februari 2025 |09:48 WIB
IHSG Naik 1,28% ke Level 6.671 pada Bel Perdagangan
IHSG Melemah pada Perdagangan Hari Ini. (Foto: Okezone.com/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menguat pada awal perdagangan hari ini. IHSG naik ke level 6.671 

1. Transaksi Perdagangan

Dalam setengah jam berjalan, pada Rabu (26/2025), IHSG masih naik 1,28% ke 6.671,20. Sebanyak 291 saham menguat, 108 melemah, dan 561 lainnya stagnan.

Nilai transaksi awal perdagangan menembus Rp1,9 triliun hingga 09:30 WIB.

Seluruh indeks lainya berada di zona hijau, seperti LQ45, JII, IDX30, dan MNC36.

Sebagian besar sektor masih tumbuh ditopang energi, keuangan, dan infrastruktur.

2. Saham Top Gainers 

Tiga saham pemimpin top gainers adalah PT Indal Alumunium Industry Tbk (INAI) naik 34,4% ke Rp164, PT Dwi Guna Laksana Tbk (DWGL) menguat 24,1% ke Rp392, dan PT DCI Indonesia Tbk (DCII) naik 20,0% ke Rp116.125 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/278/3187219//ihsg_menguat-mYkt_large.jpg
IHSG Dibuka Naik ke 8.577, Saham-Saham Ini Menguat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/278/3187097//ihsg-b5G6_large.jpg
IHSG Menguat Seharian, Ditutup di Level 8.548
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/278/3187007//ihsg_sesi_i-t2KI_large.jpg
IHSG Sesi I Naik ke 8.517, Usai Data Inflasi dan Surplus Neraca Dagang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/278/3186974//ihsg_menguat-HOZu_large.jpg
IHSG Dibuka Menguat ke 8.541 pada Awal Desember
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/278/3186794//ihsg-ZMya_large.jpg
IHSG Awal Desember 2025 Diprediksi ke 8.600, Cermati Saham Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/278/3186648//saham_tertekan-1jfp_large.jpg
10 Saham Paling Tertekan Pekan Ini, TRUK Terjun Bebas 27%
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement