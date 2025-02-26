JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menguat pada awal perdagangan hari ini. IHSG naik ke level 6.671
Dalam setengah jam berjalan, pada Rabu (26/2025), IHSG masih naik 1,28% ke 6.671,20. Sebanyak 291 saham menguat, 108 melemah, dan 561 lainnya stagnan.
Nilai transaksi awal perdagangan menembus Rp1,9 triliun hingga 09:30 WIB.
Seluruh indeks lainya berada di zona hijau, seperti LQ45, JII, IDX30, dan MNC36.
Sebagian besar sektor masih tumbuh ditopang energi, keuangan, dan infrastruktur.
Tiga saham pemimpin top gainers adalah PT Indal Alumunium Industry Tbk (INAI) naik 34,4% ke Rp164, PT Dwi Guna Laksana Tbk (DWGL) menguat 24,1% ke Rp392, dan PT DCI Indonesia Tbk (DCII) naik 20,0% ke Rp116.125