IHSG Naik 1,28% ke Level 6.671 pada Bel Perdagangan

IHSG Melemah pada Perdagangan Hari Ini. (Foto: Okezone.com/MPI)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menguat pada awal perdagangan hari ini. IHSG naik ke level 6.671

1. Transaksi Perdagangan

Dalam setengah jam berjalan, pada Rabu (26/2025), IHSG masih naik 1,28% ke 6.671,20. Sebanyak 291 saham menguat, 108 melemah, dan 561 lainnya stagnan.

Nilai transaksi awal perdagangan menembus Rp1,9 triliun hingga 09:30 WIB.

Seluruh indeks lainya berada di zona hijau, seperti LQ45, JII, IDX30, dan MNC36.

Sebagian besar sektor masih tumbuh ditopang energi, keuangan, dan infrastruktur.

2. Saham Top Gainers

Tiga saham pemimpin top gainers adalah PT Indal Alumunium Industry Tbk (INAI) naik 34,4% ke Rp164, PT Dwi Guna Laksana Tbk (DWGL) menguat 24,1% ke Rp392, dan PT DCI Indonesia Tbk (DCII) naik 20,0% ke Rp116.125