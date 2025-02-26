Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Penjelasan Pertamina soal Isu Oplos Pertalite Jadi Pertamax di Kasus Korupsi Impor Minyak

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Rabu, 26 Februari 2025 |10:11 WIB
Penjelasan Pertamina soal Isu Oplos Pertalite Jadi Pertamax di Kasus Korupsi Impor Minyak
Penjelasan Pertamina soal Isu Oplos Pertalite Jadi Pertamax di Kasus Korupsi Impor Minyak (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Pertamina mengklaim kualitas Bahan Bakar Minyak (BBM) Pertamax sudah sesuai dengan spesifikasi. Pernyataan ini sekaligus menanggapi isu yang berkembang di masyarakat dan beberapa media bahwa BBM Pertamax yang dijual Pertamina dioplos dengan Pertalite.

Pertamina Patra Niaga Subholding Commercial & Trading PT Pertamina (Persero) menegaskan tidak ada pengoplosan Bahan Bakar Minyak (BBM) Pertamax.  Kualitas Pertamax dipastikan sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan pemerintah yakni RON 92.

“Produk yang masuk ke terminal BBM Pertamina merupakan produk jadi yang sesuai dengan RON masing-masing, Pertalite memiliki RON 90 dan Pertamax memiliki RON 92. Spesifikasi yang disalurkan ke masyarakat dari awal penerimaan produk di terminal Pertamina telah sesuai dengan ketentuan pemerintah,” ujar Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari, Selasa (25/2/2025).

1. Bukan Oplosan

Heppy melanjutkan, treatment yang dilakukan di terminal utama BBM adalah proses injeksi warna (dyes) sebagai pembeda produk agar mudah dikenali masyarakat. Selain itu juga ada injeksi additive yang berfungsi untuk meningkatkan performance produk Pertamax.

"Jadi bukan pengoplosan atau mengubah RON. Masyarakat tidak perlu khawatir dengan kualitas Pertamax," jelas Heppy.

 

Halaman:
1 2
