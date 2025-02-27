Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Menguat Tipis ke Level 6.609 di Pembukaan Perdagangan

Anggie Ariesta , Jurnalis-Kamis, 27 Februari 2025 |09:36 WIB
IHSG Menguat Tipis ke Level 6.609 di Pembukaan Perdagangan
IHSG Menguat Tipis di Pembukaan Perdagangan. (Foto: Okezone.com/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat pada awal perdagangan. IHSG menguat tipis 0,06% ke level 6.609,89 dari 6.606 di perdagangan kemarin.

Pada semenit awal perdagangan, hari ini, Kamis (27/2/2025) IHSG melanjutkan penguatan ke 6.610, dengan 220 saham di zona hijau, 116 melemah, dan 619 lainnya stagnan. Transaksi awal menyentuh Rp361 juta, dengan volume 326 juta saham.

1. Transaksi Perdagangan

Indeks LQ45 melemah 0,05% ke 747,11, indeks JII menguat 0,44% ke 441,45, indeks MNC36 melemah 0,16% ke 293,54, dan IDX30 melemah 0,16% ke 387,75.

Untuk indeks sektoral yang berada di zona hijau pagi ini yaitu energi 0,27%, konsumer siklikal 0,74 persen, infrastruktur 0,24 persen, properti 0,31%, bahan baku 0,55%, transportasi 0,57%, industri 0,07%, teknologi 0,39%, kesehatan 0,07%. 

Sektor yang melemah ada konsumer non siklikal 0,01%, keuangan 0,30%. 

2. Saham Top Gainers

Tiga saham yang memimpin top gainers antara lain PT Green Power Group Tbk (LABA) naik 24,58% di Rp294, PT Indal Aluminium Industry Tbk (INAI) menguat 23,39% di Rp204, dan PT Lion Metal Works Tbk (LION) menguat 24,07% di Rp607.

 

