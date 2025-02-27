Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Prabowo Tolak Skema Power Wheeling, Ini Penjelasan Hashim

Feby Novalius , Jurnalis-Kamis, 27 Februari 2025 |15:53 WIB
Prabowo Tolak Skema Power Wheeling, Ini Penjelasan Hashim
Prabowo Tolak Skema Power Wheeling, Ini Penjelasan Hashim (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo menjelaskan soal alasan Presiden Prabowo Subianto  menolak usulan skema power wheeling. Menurut Hashim, Kepala Negara ingin negara tetap memegang kendali penuh terhadap ketahanan energi nasional, khususnya pada sektor ketenagalistrikan.

 1. Prabowo Tolak Power Wheeling

“Ini kita bukan anti asing ya, kita menyambut dan sangat menyambut baik peran dari asing. Tapi kalau power wheeling dibuka dan ini yang saya dengar dari Pemerintah, nanti bisa wild west dan bisa banyak sektor listrik kita bisa didominasi oleh pihak yang non-Indonesia,” jelas Hashim di Jakarta, Kamis (27/2/2025).

2. Alasan Penolakan Skema Power Wheeling

 Hashim menegaskan bahwa selama Presiden Prabowo Subianto menjabat, skema power wheeling akan tetap ditolak untuk menjaga dan mengendalikan ketahanan energi nasional.

“Jadi di sini pertimbangan dari Presiden bahwa negara harus tetap pengendali. Jadi ini maaf, power wheeling ditolak. Dan selama dia (Prabowo) presiden, negara tetap pengendali (ketahanan energi nasional),” tambah Hashim.
 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/622/3187064/tarif_listrik-b2dj_large.jpg
Segini Tarif Listrik PLN per kWh Desember 2025 untuk Pelanggan Subsidi dan Nonsubsidi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/320/3186797/tarif_listrik-KGCx_large.jpg
Tarif Listrik PLN Terbaru di Desember 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/320/3186355/lng-5Vt6_large.jpg
Kebutuhan Listrik Naik, Efisiensi Logistik Jadi Kunci Ketahanan dan Transisi Energi Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/320/3184332/listrik_pln-0Rpl_large.jpg
Ada Diskon 50 Persen, Cek Tarif Listrik PLN Terbaru di November-Desember 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/320/3184175/listrik_pln-nTPN_large.jpg
Tarif Listrik PLN Terbaru di November-Desember 2025, Ada Diskon 50 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/320/3180490/tarif_listrik-43IW_large.jpg
Berikut Rincian Tarif Listrik Subsidi hingga Desember 2025
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement