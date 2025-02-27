Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Heboh Kilang Minyak di Cilacap Kebakaran! Ada Asap Hitam, Ini Penjelasan Pertamina

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Kamis, 27 Februari 2025 |16:27 WIB
JAKARTA - Pejabat sementara Area Manager Communication, Relations and CSR PT Kilang Pertamina Internasional RU IV Cilacap Sunaryo Adi Putra buka suara soal viralnya video kebakaran kilang minyak yang beredar melalui media sosial.

Dia memastikan tidak ada kebakaran tangki 38T-101 di Kilang Cilacap seperti dalam video yang beredar melalui media sosial.

"Tangki tersebut sebenarnya sedang menjalani pembersihan sludge (lumpur). Itu merupakan agenda pemeliharaan berkala," kata Sunaryo Adi Putra saat dihubungi di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Kamis (27/2/2025).

Dia mengatakan secara kebetulan pada hari Kamis (27/2), sekitar pukul 11.00 WIB, terjadi flash atau percikan api.

Menurut dia, tim pemadam kebakaran Kilang Cilacap telah melakukan penanganan dan saat ini tangki tersebut dalam proses pendinginan.

"Ini sudah penanganan, foam juga sudah masuk ke dalam tangki, terus yang di luar sudah mulai pendinginan. Terus di sini tidak ada korban jiwa," katanya menjelaskan.

Kilang Minyak

Halaman:
1 2
