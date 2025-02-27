Berburu Cashback Rp50.000 di Promo Ramadhan bersama BRIMI

JAKARTA – MNC Sekuritas memberikan promo cashback dalam program Ramadhan bersama BRIMI. MNC Sekuritas merupakan perusahaan efek di bawah naungan MNC Group, yang saat ini mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT MNC Kapital Indonesia Tbk.

MNC Sekuritas menyediakan layanan dan jasa perdagangan efek yang lengkap dan didukung dengan aplikasi online trading yaitu MotionTrade. Menyambut bulan suci Ramadhan, MNC Sekuritas bekerja sama dengan BRI Manajemen Investasi dalam promo “Ramadhan bersama BRIMI”.

Investor berkesempatan untuk memenangkan cashbcack unit penyertaan reksa dana senilai Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah. Syaratnya sangat mudah! Investor wajib melakukan pembelian produk reksa dana dari BRI Manajemen Investasi yaitu BRI Seruni Pasar Uang III atau BRI Seruni Pasar Uang Syariah senilai minimum Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) di aplikasi MotionTrade.

Periode promo berlangsung dari 27 Februari hingga 27 Maret 2025. Adapun periode penilaian berlangsung hingga 28 Mei 2025. Promo ini hanya berlaku untuk 200 (dua ratus) investor pertama. Jangan lewatkan kesempatan mendapatkan berkah Ramadhan ini! Ayo ikutan promo BRI Manajemen Investasi di aplikasi MotionTrade! Informasi lebih lengkap, klik link berikut bit.ly/promoBRIMI

Nikmati layanan investasi saham, reksa dana, dan obligasi dari #MNCSekuritas dengan mengunduh aplikasi MotionTrade dan jelajahi seamless experience. Aplikasi MotionTrade dapat diunduh di Google PlayStore dan Apple AppStore dengan link unduh onelink.to/motiontrade. MNC Sekuritas, Invest with The Best!

(Kurniasih Miftakhul Jannah)