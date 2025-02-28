Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

MNC Sekuritas dan 8 Galeri Investasi Binaan Raih Prestasi Gemilang dalam Penghargaan Galeri Investasi BEI 2025

Vebyola Lutfikaputri , Jurnalis-Jum'at, 28 Februari 2025 |10:08 WIB
JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan perusahaan efek di bawah naungan MNC Group, yang saat ini mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT MNC Kapital Indonesia Tbk dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan. 

Sejalan dengan pengembangan edukasi pasar modal, MNC Sekuritas aktif dan konsisten dalam menggelar kegiatan edukasi untuk menciptakan investor yang berkualitas.

MNC Sekuritas bersama dengan 8 Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia (GI BEI) di bawah binaannya berhasil meraih Penghargaan Galeri Investasi BEI 2025 pada Kamis (27/2/2025). Kategori yang diraih MNC Sekuritas adalah Juara 2 Anggota Bursa Mitra GI BEI Teraktif. Penghargaan diterima langsung oleh Direktur Capital Market MNC Sekuritas Afen.

Sebagai informasi, Penghargaan Galeri Investasi BEI 2025 merupakan acara rutin tahunan dan sudah memasuki tahun ke-14 sejak awal diselenggarakan. Penghargaan ini digelar oleh PT Bursa Efek Indonesia (BEI) bersama PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sebagai wujud apresiasi kepada GI BEI dan Anggota Bursa Mitra Galeri Investasi BEI atas kontribusinya dalam meningkatkan literasi dan inklusi pasar modal di Indonesia.

Selain MNC Sekuritas sebagai Juara 2 Anggota Bursa Mitra GI BEI  Teraktif, 8 Galeri Investasi BEI MNC Sekuritas yang berhasil meraih penghargaan antara lain:

1. Universitas Negeri Padang, Juara 3 kategori Aktivitas Edukasi dan Pemerataan Informasi 
2. Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, kategori GI BEI Teraktif Per Provinsi
3. Universitas Nasional Jakarta, kategori GI BEI Teraktif Per Provinsi
4. Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon, kategori GI BEI Teraktif Per Provinsi
5. Univesitas Widya Dharma Pontianak, kategori GI BEI Teraktif Per Provinsi
6. STIE Bina Karya Tebing Tinggi, kategori GI BEI Teraktif Per Provinsi
7. SMA Katolik Xaverius Padang, kategori GI Edukasi BEI Teraktif
8. SMK Negeri 41 Jakarta, kategori GI Edukasi BEI Teraktif

 

