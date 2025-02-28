IHSG Ditutup Anjlok 3,3% ke Level 6.270, Saham BBCA hingga BMRI Disorot

, Jurnalis-Jum'at, 28 Februari 2025 |17:12 WIB

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah 3,13% atau 214,85 poin ke level 6.270 pada penutupan perdagangan hari ini, Jumat (28/2/2025).

Sepanjang perdagangan hari ini, total volume saham yang diperdagangkan sebanyak 21,87 miliar saham dengan nilai transaksi mencapai Rp20,55 triliun, dan ditransaksikan sebanyak 1,26 juta kali. Adapun, sebanyak 555 saham harganya terkoreksi, 91 saham harganya naik dan 146 saham lainnya stagnan.

1. Konsolidasi Saham

Sektor bahan baku terkoreksi 5,55 persen, sektor infrastruktur turun 3,77 persen, sektor transportasi turun 3,41 persen, sektor siklikal turun 3,32 persen, sektor energi turun 3,59 persen, sektor keuangan turun 3,09 persen, sektor non siklikal turun 2,70 persen, sektor industri turun 2,51 persen, sektor properti turun 1,85 persen, sektor kesehatan turun 1,30 persen dan sektor teknologi turun 1,26 persen.

2. Top Gainers

Adapun, tiga saham yang menempati posisi top gainers yaitu PT Homeco Victoria Makmur Tbk (LIVE) naik 25,00 persen ke Rp330, PT Fortune Mate Indonesia Tbk (FMII) naik 19,25 persen ke Rp372 dan PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk (HITS) naik 24,66 persen ke Rp364.

3. Top Losers

Sedangkan, tiga saham yang menempati posisi top losers yaitu PT Jaya Agra Wattie Tbk (JAWA) turun 21,54 persen ke Rp102, PT Data Sinergitama Jaya Tbk (ELIT) turun 17,86 persen ke Rp230 dan PT Brigit Biofarmaka Teknologi Tbk (OBAT) turun 17,86 persen ke Rp230.

Tiga saham yang aktif diperdagangkan hingga penutupan sesi pertama siang ini yaitu PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI), PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI).

(Taufik Fajar)