IHSG Hari Ini Dibuka Menguat ke Level 8.384

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat 0,27 persen ke level 8.384 pada hari ini, Rabu (19/11/2025).

Semenit berjalan, IHSG melanjutkan penguatan terbatas 0,23 persen ke 8.381, dengan 256 saham di zona hijau, 145 melemah, dan 555 lainnya stagnan. Transaksi awal menyentuh Rp8,1 triliun, dengan volume 2,0 miliar lembar saham.

Indeks LQ45 menguat 0,21 persen ke 845,30, indeks JII menguat 0,48 persen ke 573,32, indeks MNC36 menguat 0,31 persen ke 346, dan IDX30 menguat 0,16 persen ke 440,95.

Untuk indeks sektoral yang menguat seperti energi, konsumer non siklikal, konsumer siklikal, keuangan, infrastruktur, properti, bahan baku, kesehatan. Sedangkan indeks yang melemah ada transportasi, industri, teknologi.

Tiga saham yang memimpin top gainers antara lain PT Indo Premier Investment Management Tbk (XIPB) naik 31 persen di Rp262, PT Panca Global Kapital Tbk (PEGE) menguat 28,14 persen di Rp214, dan PT Indo American Seafoods Tbk (ISEA) menguat 25,81 persen di Rp117.