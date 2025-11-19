Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Hari Ini Dibuka Menguat ke Level 8.384

Anggie Ariesta , Jurnalis-Rabu, 19 November 2025 |09:19 WIB
IHSG Hari Ini Dibuka Menguat ke Level 8.384
IHSG Dibuka Menguat (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat 0,27 persen ke level 8.384 pada hari ini, Rabu (19/11/2025).

Semenit berjalan, IHSG melanjutkan penguatan terbatas 0,23 persen ke 8.381, dengan 256 saham di zona hijau, 145 melemah, dan 555 lainnya stagnan. Transaksi awal menyentuh Rp8,1 triliun, dengan volume 2,0 miliar lembar saham.

Indeks LQ45 menguat 0,21 persen ke 845,30, indeks JII menguat 0,48 persen ke 573,32, indeks MNC36 menguat 0,31 persen ke 346, dan IDX30 menguat 0,16 persen ke 440,95.

Untuk indeks sektoral yang menguat seperti energi, konsumer non siklikal, konsumer siklikal, keuangan, infrastruktur, properti, bahan baku, kesehatan. Sedangkan indeks yang melemah ada transportasi, industri, teknologi.

Tiga saham yang memimpin top gainers antara lain PT Indo Premier Investment Management Tbk (XIPB) naik 31 persen di Rp262, PT Panca Global Kapital Tbk (PEGE) menguat 28,14 persen di Rp214, dan PT Indo American Seafoods Tbk (ISEA) menguat 25,81 persen di Rp117.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/278/3184320/ihsg_ditutup_menguat-9EtU_large.jpg
IHSG Hari Ini Ditutup Turun 0,65 Persen di 8.361
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/278/3184230/ihsg_hari_ini-g2zw_large.jpg
IHSG Hari Ini Dibuka Menguat ke Level 8.427
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/278/3183908/ihsg_pekan_depan-VA1K_large.jpg
IHSG Pekan Depan Diprediksi Bergerak Terbatas Dibayangi Hasil Neraca Hasil RDG BI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/278/3183525/ihsg_sesi_i-TKil_large.jpg
IHSG Sesi I Naik 0,15 Persen ke 8.384
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/320/3183482/ihsg_dibuka_menguat-hcbt_large.jpg
IHSG Dibuka Menguat ke 8.378 Jelang Akhir Pekan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/278/3183475/ihsg_hari_ini_berpotensi_menguat-ca4b_large.jpg
IHSG Diprediksi Menguat, Simak Rekomendasi Sahamnya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement