HOME FINANCE HOT ISSUE

Prabowo Turunkan Harga Tiket Pesawat dan Tarif Tol 2 Minggu Jelang Lebaran

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Jum'at, 28 Februari 2025 |18:34 WIB
Prabowo Turunkan Harga Tiket Pesawat dan Tarif Tol 2 Minggu Jelang Lebaran
Diskon Tiket Pesawat (Foto: Okezone)




JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menurunkan harga tiket pesawat dan tarif jalan tol di beberapa ruas jalan dua Minggu menjelang lebaran.

"Kita juga mempersiapkan penurunan harga tiket pesawat selama 2 minggu yang akan datang dan penurunan tarif jalan tol di beberapa ruas jalan utama di saat liburan idul fitri dan hari raya nyepi yang waktunya kali ini sangat berdekatan," kata Prabowo Prabowo dalam jumpa pers di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat (28/2/2025).

1. Pantau Fasilitas Transportasi

Prabowo juga telah memerintahkan menteri-menterinya untuk terus memantau fasilitas transportasi dan pelayanan publik menjelang arus mudik.

"Kemudian, Menhub, Menteri BUMN, Menteri PU, dan semua menteri terkait juga terus menerus memantau dan memastikan semua fasilitas transportasi dan pelayanan publik dapat berjalan lancar, aman dan memudahkan arus mudik masyarakat," ungkapnya.

2. Beri Instruksi kepada Menteri

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengaku telah memberikan instruksi kepada para menterinya untuk memastikan ketersediaan bahan pokok dan mencegah lonjakan harga menjelang bulan Ramadhan.

 

