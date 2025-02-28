Harga BBM Pertalite hingga Pertamax Mulai 1 Maret 2025, Ada yang Turun

JAKARTA - Daftar terbaru harga BBM Pertamina dari Pertalite hingga Pertamax per 1 Maret 2025. Pertamina resmi menurunkan harga BBM mulai 1 Maret 2025.

1. Harga BBM Turun

Namun, penurunan harga BBM ini hanya berlaku untuk BBM jenis Dexlite dan Pertamina Dex.

Harga BBM Dexlite turun menjadi Rp14.300 per liter dan harga Pertamina Dex turun menjadi Rp14.600 per liter.

Sementara harga BBM jenis Pertamax tidak mengalami perubahan alias tetap. Harga Pertamax masih tetap di harga Rp12.900 per liter yang berlaku mulai 1 Maret 2025.

Sementara Pertalite juga tetap dijual Rp10.000 per liter.