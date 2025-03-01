Daftar Lengkap Saham Paling Anjlok dan Cuan di Pekan Ini

JAKARTA - Daftar lengkap saham paling anjlok dan cuan di pekan ini. Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat deretan saham penghuni top gainers dan top losers pada pekan terakhir Februari.

Statistik BEI periode 24—28 Februari 2025 menunjukkan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami pelemahan cukup signifikan, sementara volume dan nilai transaksi justru meningkat dibanding pekan sebelumnya.

Dinamika pasar kali ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk aksi jual investor asing serta penurunan sektor-sektor utama indeks. IHSG pekan ini merosot 7,83%, ditutup pada level 6.270,597 dari posisi 6.803,001 pada pekan lalu.

Pelemahan ini turut menyeret kapitalisasi pasar yang mengalami penurunan 7,68% menjadi Rp10.880 triliun dari Rp11.786 triliun pada sepekan sebelumnya.

1. Top Gainers

- PT Indal Alumunium Industry Tbk (INAI) melesat 121,98% ke Rp202

- PT Dunia Virtual Online Tbk (AREA) melejit 84,87% ke Rp440

- PT Homeco Victoria Makmur Tbk (LIVE) menguat 60,19% ke Rp330

- PT MNC Digital Entertainment Tbk (MSIN) menanjak 45,79% ke Rp780

- PT DCI Indonesia Tbk (DCII) melonjak 43,99% ke Rp116.125

- PT Batulicin Nusantara Maritim Tbk (BESS) melambung 39,68% ke Rp880

- PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk (INET) tumbuh 34,48% ke Rp156

- PT Adiwarna Anugerah Abadi Tbk (NAIK) naik 26,40% ke Rp498

- PT Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk (SRAJ) meningkat 20,85% ke Rp2.840

- PT Sat Nusapersada Tbk (PTSN) menjulang 20,62% ke Rp234