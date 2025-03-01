Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

1 Kuadriliun Itu Berapa? Terkait Total Kerugian Mega Korupsi Pertamina

Alifya Amari Poetry , Jurnalis-Sabtu, 01 Maret 2025 |00:11 WIB
1 Kuadriliun Itu Berapa? Terkait Total Kerugian Mega Korupsi Pertamina
Korupsi Pertamina (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Dugaan mega korupsi PT Pertamina (Persero), kerugian negara diperkirakan mencapai angka fantastis sebesar Rp968,5 triliun dan hampir 1 kuadriliun rupiah. Jumlah fantastis ini menunjukkan bahwa negara telah mengalami kerugian yang sangat besar. Ini mungkin merupakan salah satu kasus korupsi terbesar yang pernah terjadi di Indonesia. 

Menurut Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum), Kejaksaan Agung (Kejagung) Harli Siregar, kerugian negara mencapai 193,7 triliun rupiah hanya berdasarkan lima komponen pada tahun 2023. Namun, karena penyidikan yang dilakukan Kejagung mencakup tahun 2018 sampai 2023, kerugian negara dapat diperkirakan mencapai 1 kuadriliun rupiah.

"Jadi, coba dibayangkan, ini kan tempus-nya 2018-2023. Kalau sekiranya dirata-rata di angka itu (Rp 193,7 triliun) setiap tahun, bisa kita bayangkan sebesar kerugian negara," ucap Harli.

1. Lalu, Rp1 kuadriliun itu berapa?

Satuan bilangan yang familiar di kalangan masyarakat adalah ribuan, ratusan, juta, ratusan juta, miliar dan triliun. Banyak orang mengira bahwa angka terbesar untuk menggambarkan jumlah uang atau satuan bilangan adalah triliun. Namun, ada banyak satuan yang lebih besar dari triliun, dengan kuadriliun hanya satu tingkat di atasnya.

1 kuadriliun setara dengan Rp1.000 triliun atau Rp1.000.000 milyar,  jumlah nol 1 kuadriliun sebanyak 15 atau 1.000.000.000.000.000 jika ditulis dalam bilangan utuh, dan 1 triliun memiliki 12 nol di belakangnya. Dalam konteks kerugian negara, angka Rp1 kuadriliun sangatlah fantastis dan menunjukkan skala korupsi yang luar biasa besar.

Menurut informasi terbaru, dua orang telah ditetapkan sebagai tersangka tambahan dalam kasus korupsi PT Pertamina. Mereka ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah Pertamina dari tahun 2018 hingga 2023.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/320/3187431/lpg-ojOV_large.jpg
Pertamina Pasok LPG ke Daerah Terisolir Sibolga dan Pulau Nias Dampak Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/320/3187346/minyak-O6gD_large.jpg
10 Perusahaan Penghasil Minyak Terbesar RI, Kinerja Hulu Pertamina Topang Ketahanan Energi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/320/3187204/pertamina-KUyO_large.jpg
Pertamina Percepat Pemulihan Distribusi BBM dan LPG di Wilayah Terdampak Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/320/3186874/pertamina-47UQ_large.jpg
Ini Langkah Pertamina Pulihkan Distribusi Energi di Wilayah Terdampak Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/320/3186384/pertamina-BoNx_large.jpg
Pekerja SPBU Pertamina Dipersiapkan Hadapi Situasi Darurat 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/320/3186072/bbm_pertamina-TuUO_large.jpg
Pertamina Patra Niaga Pastikan Energi Aman Selama Libur Nataru 2026
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement