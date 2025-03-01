1 Kuadriliun Itu Berapa? Terkait Total Kerugian Mega Korupsi Pertamina

JAKARTA - Dugaan mega korupsi PT Pertamina (Persero), kerugian negara diperkirakan mencapai angka fantastis sebesar Rp968,5 triliun dan hampir 1 kuadriliun rupiah. Jumlah fantastis ini menunjukkan bahwa negara telah mengalami kerugian yang sangat besar. Ini mungkin merupakan salah satu kasus korupsi terbesar yang pernah terjadi di Indonesia.

Menurut Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum), Kejaksaan Agung (Kejagung) Harli Siregar, kerugian negara mencapai 193,7 triliun rupiah hanya berdasarkan lima komponen pada tahun 2023. Namun, karena penyidikan yang dilakukan Kejagung mencakup tahun 2018 sampai 2023, kerugian negara dapat diperkirakan mencapai 1 kuadriliun rupiah.

"Jadi, coba dibayangkan, ini kan tempus-nya 2018-2023. Kalau sekiranya dirata-rata di angka itu (Rp 193,7 triliun) setiap tahun, bisa kita bayangkan sebesar kerugian negara," ucap Harli.

1. Lalu, Rp1 kuadriliun itu berapa?

Satuan bilangan yang familiar di kalangan masyarakat adalah ribuan, ratusan, juta, ratusan juta, miliar dan triliun. Banyak orang mengira bahwa angka terbesar untuk menggambarkan jumlah uang atau satuan bilangan adalah triliun. Namun, ada banyak satuan yang lebih besar dari triliun, dengan kuadriliun hanya satu tingkat di atasnya.

1 kuadriliun setara dengan Rp1.000 triliun atau Rp1.000.000 milyar, jumlah nol 1 kuadriliun sebanyak 15 atau 1.000.000.000.000.000 jika ditulis dalam bilangan utuh, dan 1 triliun memiliki 12 nol di belakangnya. Dalam konteks kerugian negara, angka Rp1 kuadriliun sangatlah fantastis dan menunjukkan skala korupsi yang luar biasa besar.

Menurut informasi terbaru, dua orang telah ditetapkan sebagai tersangka tambahan dalam kasus korupsi PT Pertamina. Mereka ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah Pertamina dari tahun 2018 hingga 2023.