Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Segini Harta Kekayaan Gubernur Kalsel Muhidin, Salah Satu Pejabat Terkaya di Indonesia

Rizky Darmawan , Jurnalis-Sabtu, 01 Maret 2025 |00:41 WIB
Segini Harta Kekayaan Gubernur Kalsel Muhidin, Salah Satu Pejabat Terkaya di Indonesia
Gubernur Terkaya (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Segini harta kekayaan Gubernur Kalsel Muhidin, salah satu pejabat terkaya di Indonesia

Harta kekayaan Gubernur Kalsel Muhidin yang mencapai lebih dari Rp 400 miliar menurut Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Ini membuatnya jadi gubernur terkaya ketiga di Indonesia.

Muhidin resmi menjabat sebagai Gubernur Kalimantan Selatan setelah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara pada Kamis (20/2/2024). 

1. Gubernur Kalsel

Pelantikan itu lantas membuatnya kembali duduk di kursi kekuasaan tertinggi Kalsel selama lima tahun kedepan, setelah sebelumnya sempat berkuasa selama beberapa bulan di tahun 2024.

Muhidin sebelumnya menjabat sebagai Wakil Gubernur Kalsel untuk periode 2021-2024. Namun di akhir periode, Gubernur Sahbirin Noor mengundurkan diri dan digantikan oleh wakilnya.

Dilantiknya Muhidin jadi Gubernur Kales ini rupanya membuat pria berusia 66 tahun tersebut termasuk dalam gubernur terkaya di Indonesia.

Muhidin menempati posisi ketiga, dibawah Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda, dan Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangerukka.

 

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/455/3187668/bencana-wmlT_large.jpg
Ini Pemilik PT Toba Pulp Lestari 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/455/3187489/sawit-Nnbc_large.jpg
Daftar 7 Orang Terkaya Indonesia yang Punya Bisnis Sawit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/455/3185472/uang-RNra_large.jpg
1 Persen Orang Terkaya Kuasai 50 Persen Kekayaan Indonesia, Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/455/3179899/harta_kekayaan_dan_gaji_ketua_kpu-pMmv_large.jpg
Harta Kekayaan dan Gaji M. Afifuddin, Ketua KPU yang 59 Kali Naik Jet Pribadi dan Habiskan Rp90 Miliar 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/455/3178653/bill_gates-yDWv_large.jpg
Punya Harta Kekayaan Rp1.757,9 Triliun, Ini 5 Tips Hemat Ala Bill Gates
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/455/3177266/harta_kekayaan-0jE4_large.jpg
Ternyata Segini Kekayaan Atalia Praratya di LHKPN yang Rumahnya Digeruduk Santri
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement