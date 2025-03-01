Segini Harta Kekayaan Gubernur Kalsel Muhidin, Salah Satu Pejabat Terkaya di Indonesia

Harta kekayaan Gubernur Kalsel Muhidin yang mencapai lebih dari Rp 400 miliar menurut Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Ini membuatnya jadi gubernur terkaya ketiga di Indonesia.

Muhidin resmi menjabat sebagai Gubernur Kalimantan Selatan setelah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara pada Kamis (20/2/2024).

1. Gubernur Kalsel

Pelantikan itu lantas membuatnya kembali duduk di kursi kekuasaan tertinggi Kalsel selama lima tahun kedepan, setelah sebelumnya sempat berkuasa selama beberapa bulan di tahun 2024.

Muhidin sebelumnya menjabat sebagai Wakil Gubernur Kalsel untuk periode 2021-2024. Namun di akhir periode, Gubernur Sahbirin Noor mengundurkan diri dan digantikan oleh wakilnya.

Dilantiknya Muhidin jadi Gubernur Kales ini rupanya membuat pria berusia 66 tahun tersebut termasuk dalam gubernur terkaya di Indonesia.

Muhidin menempati posisi ketiga, dibawah Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda, dan Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangerukka.