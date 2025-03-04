Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Dipercepat, Program Makan Bergizi Gratis Butuh Rp25 Triliun per Bulan

Taufik Fajar , Jurnalis-Selasa, 04 Maret 2025 |13:49 WIB
Dipercepat, Program Makan Bergizi Gratis Butuh Rp25 Triliun per Bulan
Program Makan Bergizi Gratis (Foto: Okezone)
JAKARTA - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyataan pihaknya membutuhkan tambahan Rp25 triliun per bulan.

1. Layani 82,8 Juta Penerima MBG

Hal ini untuk melayani 82,9 juta penerima Makan Bergizi Gratis (MBG) sesuai arahan percepatan dari Presiden.

"Untuk tiga juta penerima itu kami menganggarkan kurang lebih Rp1 triliun per bulan. Kalau nanti ada percepatan dan tahun 2025 melayani 82,9 juta, maka kebutuhan kami Rp25 triliun per bulan, tetapi nanti mulai di bulan September sampai Desember, karena kami sudah memiliki anggaran Rp71 triliun di 2025," kata Kepala BGN Dadan Hindayana dikutip Antara, Selasa (4/3/2025).

2. Kolaborasi dengan Seluruh Pihak

Dalam rapat koordinasi bersama Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan, ia menyatakan BGN akan berkolaborasi dengan seluruh pihak untuk menjaga rantai pasok bahan makanan, sehingga dapat melayani target 6 juta penerima manfaat sampai Agustus 2025.

"Kami tadi berdiskusi, ada target bahwa sampai Agustus kami akan melayani 6 juta penerima manfaat, itu beberapa kebutuhannya tadi disebutkan, tetapi mulai dari akhir Agustus atau September, itu akan melonjak tajam karena kebutuhannya akan lebih besar," ujar Dadan.

 

