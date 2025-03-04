Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

SPBU Swasta Masuk Rest Area Tol Gantikan Pertamina? Ini Kata Jasa Marga

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Selasa, 04 Maret 2025 |21:10 WIB
SPBU Swasta Masuk Rest Area Tol Gantikan Pertamina? Ini Kata Jasa Marga
SPBU Swasta Masuk Rest Area Tol? (Foto: Okezone.com/Jasa Marga)
JAKARTA - PT Jasa Marga (Persero) Tbk memastikan tidak akan ada SPBU swasta yang masuk ke rest area jalan tol yang dikelola perseroan. Saat ini, Direktur Utama Jasa Marga Subakti Syukur menegaskan bahwa Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum masih didominasi PT Pertamina. 

1. Jasa Marga Soal SPBU Swasta di Rest Area

Meski ada sentimen negatif konsumen terhadap SPBU Pertamina karena kasus korupsi yang merugikan negara hingga Rp193,7 triliun. SPBU swasta belum akan masuk ke rest area yang dikelola JSMR.

Subakti menyebut, Jasa Marga dan Pertamina telah menyepakati Memorandum of Understanding (MoU) terkait dengan distribusi bahan bakar minyak (BBM) di rest area, terutama selama mudik dan arus balik Lebaran 2025 

“Jadi pertama untuk SPBU, kebetulan kita sudah MoU dengan Pertamina,” ujar Subakti dalam konferensi pers di Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Selasa (4/3/2025).

2. Kerjasama Rest Area dengan Pertamina

Untuk rest area Travoy, lanjut dia, Jasa Marga hanya membuka kerja sama dengan Pertamina. Jika SPBU lain masuk dikhawatirkan produk Pertamina sepi peminat.

“Kebetulan yang sudah MoU mungkin takut nggak laku, di tol itu sebenarnya nggak terlalu rame kecuali hari-hari puncaknya,” paparnya.

 

Telusuri berita finance lainnya
