Kadin Beri Sinyal Investasi Jumbo dari Tajikistan Masuk RI

JAKARTA - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Bakrie mengatakan Tajikistan tengah membidik potensi investasi untuk membangun industri di tanah air. Mulai dari pabrik aluminium, industri penerbangan, hingga industri financial.

Hal tersebut diungkapkan Anindya Bakrie usai melakukan pertemuan dengan Duta Besar Tajikistan untuk Indonesia, H.E. Ardasher Qodiri di Menara Kadin, Jakarta, Kamis (6/3/2025).

"Dalam waktu dekat, juga tadi seperti didiskusikan bahwa mungkin akan ada investasi di suatu industri, yang ujungnya bisa menggarap aluminium hijau," kata Anindya usai melangsungkan pertemuan.

1. Rencana Investasi Tajikistan

Anindya menjelaskan, rencana investasi dari Tajikistan itu akan mengambil Aluminium dari Indonesia untuk kemudian diolah kembali menjadi produk akhir aluminium. Produk akhir ini rencananya bakal dikembangkan menjadi aluminium hijau yang sesuai dengan spesifikasi ramah lingkungan.

"Koordinasi terkait investasi di Indonesia dari tambangnya, alumina, dan mungkin nanti di Tajikistan menyelesaikannya menjadi produk akhir aluminium," tambahnya.