Tarif Tol Tangerang-Merak dan Cipali Diskon 20% saat Mudik Lebaran 2025, Catat Jadwalnya

JAKARTA - Astra Infra akan memberlakukan diskon tarif tol sebesar 20% selama musim mudik lebaran 2025. Diskon tarif tol berlaku untuk ruas Jalan Tol Tangerang - Merak dan Ruas Tol Cipali (Cikopo - Palimanan).

"Diskon tarif tol merupakan salah satu bentuk komitmen kami dalam mendukung pemerintah untuk mewujudkan kelancaran perjalanan mudik lebaran 2025," ujar Group Chief Executive Officer Astra Infra, Firman Yosafat Siregar dalam keterangan resmi, Kamis (6/3/2025).

1. Diskon Tarif Tol 20%

Pada ruas tol Tangerang-Merak, diskon tarif sebesar 20% akan diberlakukan pada Senin, 24 Maret 2025 pukul 00.00 WIB hingga Selasa, 25 Maret 2025 pukul 24.00 WIB bagi pengguna jalan tol yang masuk melalui gerbang tol Cikupa menuju gerbang tol Merak dan sebaliknya.

Sedangkan untuk arus balik, diskon 20% akan diberlakukan pada Selasa, 8 April 2025 pukul 00.00 WIB hingga Rabu, 9 April 2025 pukul 24.00 WIB bagi pengguna jalan yang masuk melalui gerbang tol Merak menuju gerbang tol Cikupa dan sebaliknya.

Sedangkan pada ruas tol Cikopo-Palimanan, diskon tarif 20 akan diberlakukan pada Senin, 24 Maret 2025 pukul 05.00 WIB hingga Rabu, 26 Maret 2025 pukul 05.00 WIB bagi pengguna jalan tol yang melakukan perjalanan menerus dari gerbang tol Cikampek Utama menuju Semarang (gerbang tol Kalikangkung).