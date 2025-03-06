Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Tarif Tol Tangerang-Merak dan Cipali Diskon 20% saat Mudik Lebaran 2025, Catat Jadwalnya

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Kamis, 06 Maret 2025 |22:30 WIB
Tarif Tol Tangerang-Merak dan Cipali Diskon 20% saat Mudik Lebaran 2025, Catat Jadwalnya
Diskon Tarif Tol pada Mudik Lebaran (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Astra Infra akan memberlakukan diskon tarif tol sebesar 20% selama musim mudik lebaran 2025. Diskon tarif tol berlaku untuk ruas Jalan Tol Tangerang - Merak dan Ruas Tol Cipali (Cikopo - Palimanan).

"Diskon tarif tol merupakan salah satu bentuk komitmen kami dalam mendukung pemerintah untuk mewujudkan kelancaran perjalanan mudik lebaran 2025," ujar Group Chief Executive Officer Astra Infra, Firman Yosafat Siregar dalam keterangan resmi, Kamis (6/3/2025).

1. Diskon Tarif Tol 20%

Pada ruas tol Tangerang-Merak, diskon tarif sebesar 20% akan diberlakukan pada Senin, 24 Maret 2025 pukul 00.00 WIB hingga Selasa, 25 Maret 2025 pukul 24.00 WIB bagi pengguna jalan tol yang masuk melalui gerbang tol Cikupa menuju gerbang tol Merak dan sebaliknya.

Sedangkan untuk arus balik, diskon 20% akan diberlakukan pada Selasa, 8 April 2025 pukul 00.00 WIB hingga Rabu, 9 April 2025 pukul 24.00 WIB bagi pengguna jalan yang masuk melalui gerbang tol Merak menuju gerbang tol Cikupa dan sebaliknya.

Sedangkan pada ruas tol Cikopo-Palimanan, diskon tarif 20 akan diberlakukan pada Senin, 24 Maret 2025 pukul 05.00 WIB hingga Rabu, 26 Maret 2025 pukul 05.00 WIB bagi pengguna jalan tol yang melakukan perjalanan menerus dari gerbang tol Cikampek Utama menuju Semarang (gerbang tol Kalikangkung).

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/320/3188745/jalan_tol-meZc_large.jpg
5 Ruas Tol Siap Beroperasi pada Libur Nataru 2026, Berikut Daftarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/320/3187773/jalan_tol-QSU6_large.jpg
Ini Rincian Diskon Tarif Tol Jelang Nataru 2025/2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/320/3187946/jalan_tol-CoVz_large.jpg
Jalan Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi Sudah Dapat Dilintasi Pasca Banjir Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/320/3186084/airlangga-R0ye_large.jpg
Diskon Tarif Tol 20 Persen Berlaku di 26 Ruas Selama Nataru 2026, Cek Tanggalnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/320/3184705/jalan_tol_trans_sumatera-tgLx_large.jpg
Tol Kuala Tanjung - Tebing Tinggi - Parapat Beroperasi pada Libur Nataru 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/320/3182891/ruas_jalan_tol-6euL_large.jpg
Tarif 2 Ruas Tol Bakal Naik di November 2025
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement