Perusahaan Raffi Ahmad yang Bangkrut dan Gulung Tikar

JAKARTA - Perusahaan Raffi Ahmad yang bangkrut dan gulung tikar. Raffi Ahmad dikenal sebagai seorang selebritas terkenal di Indonesia, ia juga dikenal sebagai crazy rich Andara sebab mempunyai banyak perusahaan dan usaha bisnis lainnya.

Selain sebagai selebritas dan pengusaha, saat ini Raffi juga menjadi Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni. Raffi mempunyai banyak bisnis dibeberapa sektor seperti kuliner, fashion, hingga hiburan. Walaupun dikenal sebagai pebisnis, tidak semua usaha bisnisnya berjalan mulus, beberapa diantaranya mengalami kebangkrutan hingga gulung tikar.

Berikut ini daftar perusahaan Raffi Ahmad yang bangkrut dan gulung tikar:

1. Bakmi RN

Bakmi RN merupakan salah satu bisnis di sektor kuliner milik Raffi yang sudah berhenti operasionalnya. Usaha ini merupakan usaha kuliner restoran bakmi yang menyajikan dari mi ayam dan juga rice bowl. Dinamakan Bakmi RN merupakan singkatan dari Raffi-Nagita.

Bisnis yang dibuka pada tahun 2017 ini sempat memiliki beberapa cabang di mal besar hingga akhirnya tutup pada 2019 setelah sekitar dua tahun beroperasi. Kegagalan Bakmi RN ini dianggap karna faktor kualitas dan daya tarik menu yang kurang sehingga menyebabkan Bakmi RN kalah bersaing dalam industri kuliner.