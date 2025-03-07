Harta Kekayaan Seskab Teddy Indra Wijaya yang Naik Pangkat dari Mayor Jadi Letkol

JAKARTA - Harta kekayaan Seskab Teddy Indra Wijaya yang naik pangkat dari Mayor Jadi Letkol menarik untuk diketahui pada artikel ini.

Keputusan naik pangkat satu tingkat tertuang itu berdasarkan keputusan Panglima TNI nomor Kep/238/II/2025 pada 25 Februari 2025 tentang penetapan kenaikan pangkat reguler percepatan (KPRP) dari Mayor ke Letkol atas nama Mayor Inf Teddy Indra Wijaya.

1. Diangkat Jadi Letkol

Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen TNI Wahyu Yudhayana membenarkan kenaikan pangkat untuk Teddy Indra Wijaya.

Berikut kekayaan Seskab Indra Teddy Wijaya yang naik pangkat dari Mayor Jadi Letkol yang dikutip dari LHKPN, Jumat (7/3/2025):