Hari Perempuan Internasional: Tips Memulai Bisnis hingga Atur Keuangan

JAKARTA - MR DIY Indonesia bersama Kami menyelenggarakan edukasi literasi keuangan dalam rangka mewujudkan women empowerment untuk mendorong perempuan agar dapat memiliki bisnis dan mandiri finansial.

Edukasi literasi keuangan ini dilaksanakan bertepatan dengan Hari Perempuan Internasional pada Sabtu (8/3/2025).

1. Bijak Keuangan

MR DIY mengaku acara ini ditujukan untuk mengapresiasi perempuan Indonesia dengan memberikan edukasi agar perempuan dapat memiliki kreatif finansialnya sendiri.

Ketika memulai bisnis, perempuan dapat membuat perencanaan keuangan yang perlu diperhatikan untuk bijak memisahkan keuangan bisnis dan keuangan pribadi.

Head of Marketing MR DIY, Ria Sutrisno mengungkapkan strategi memulai bisnis dengan passion yang dimiliki.

"Memulai bisnis itu harus dimulai dari passion dan apa yang dekat dengan kita, sehingga seiring berjalannya waktu, bisnis tersebut dapat tetap bertahan," ujar Ria.