Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Hari Perempuan Internasional: Tips Memulai Bisnis hingga Atur Keuangan

Adinda Ayu Larasati , Jurnalis-Sabtu, 08 Maret 2025 |13:50 WIB
Hari Perempuan Internasional: Tips Memulai Bisnis hingga Atur Keuangan
Hari Perempuan Internasional: Tips Memulai Bisnis hingga Atur Keuangan (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - MR DIY Indonesia bersama Kami menyelenggarakan edukasi literasi keuangan dalam rangka mewujudkan women empowerment untuk mendorong perempuan agar dapat memiliki bisnis dan mandiri finansial.

Edukasi literasi keuangan ini dilaksanakan bertepatan dengan Hari Perempuan Internasional pada Sabtu (8/3/2025). 

1. Bijak Keuangan 

MR DIY mengaku acara ini ditujukan untuk mengapresiasi perempuan Indonesia dengan memberikan edukasi agar perempuan dapat memiliki kreatif finansialnya sendiri. 

Ketika memulai bisnis, perempuan dapat membuat perencanaan keuangan yang perlu diperhatikan untuk bijak memisahkan keuangan bisnis dan keuangan pribadi.

Head of Marketing MR DIY, Ria Sutrisno mengungkapkan strategi memulai bisnis dengan passion yang dimiliki.

"Memulai bisnis itu harus dimulai dari passion dan apa yang dekat dengan kita, sehingga seiring berjalannya waktu, bisnis tersebut dapat tetap bertahan," ujar Ria.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/455/3181467/ekonomi-9q4z_large.jpg
Soal Harta Warisan, Banyak Keluarga Khawatir Kekayaan Tak Bertahan ke Generasi Berikutnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/622/3167581/rupiah-Tnoz_large.jpg
5 Cara Mengatur Keuangan Rumah Tangga dengan Gaji Rp3 Jutaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/622/3164373/keuangan-8xqB_large.jpg
55% Orang RI Belum Punya Rencana Keuangan Jangka Panjang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/622/3155185/tips_keuangan-pIR8_large.png
Strategi Keuangan Cerdas bagi WNI yang Kerja di Luar Negeri, Gaji Tak Langsung Ludes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/05/622/3152825/tips_mengelola_uang-WvSQ_large.png
Siapa Mau Kaya Raya? Ini 4 Cara yang Tak Pernah Dipelajari di Sekolah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/20/622/3148835/rupiah-6130_large.jpeg
Mau Hidup Bebas Finansial? Coba Tips Hemat Ini
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement