Siapa Pemilik Maskapai BBN Airlines yang Resmi Tutup Semua Rute Penerbangan di Indonesia?

Siapa Pemilik Maskapai BBN Airlines yang Resmi Tutup Semua Rute Penerbangan di Indonesia? (Foto: Okezone)

JAKARTA - Siapa pemilik maskapai BBN Airlines yang resmi tutup semua rute penerbangan di Indonesia? BBN Airlines, perusahaan penerbangan asal Irlandia yang baru beroperasi di Indonesia pada tahun 2024 lalu kini secara resmi menutup semua rute penerbangannya di Tanah Air. Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi.

Penyebab BBN Airlines menutup seluruh rute penerbangannya di Indonesia ini disebabkan karena mereka telah merubah model bisnisnya menjadi penyewaan pesawat.

Menurut penjelasan Menteri Perhubungan, Sriwijaya Air adalah pelanggan pertama yang menyewa pesawat dari BBN Airlines.

Penutupan seluruh rute penerbangan bersamaan dengan pergantian model bisnis dari BBN Airlines ini lantas membuat pemilik perusahaan penerbangan itu mendapat cukup banyak sorotan.

1. Pemilik Maskapai BBN Airlines

Pemilik maskapai BBN Airlines adalah Gediminas Ziemelis, tokoh sukses dari Avia Solutions Group (ASG) yang berkantor di Irlandia. ASG sendiri merupakan induk perusahaan dari BBN Airlines.

Ziemelis lahir pada 4 April 1977, di Lithuania. Dirinya dikenal sebagai pebisnis andal yang telah menggeluti dunia bisnis selama lebih dari 26 tahun, dengan sukses merintis lebih dari 100 start-up.

Diketahui jika dirinya menguasai sekitar 59 % saham ASG dan merupakan ultimate beneficial owner. Membuatnya dinobatkan sebagai orang terkaya di Lithuania ole TOP Magazine di tahun 2022 lalu.

Kala itu, kekayaannya menyentuh angka 1,68 miliar Euro atau setara Rp29,7 triliun (kurs Rp17.700 per Euro).