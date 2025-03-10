Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Siapa Pemilik Maskapai BBN Airlines yang Resmi Tutup Semua Rute Penerbangan di Indonesia?

Rizky Darmawan , Jurnalis-Senin, 10 Maret 2025 |23:02 WIB
Siapa Pemilik Maskapai BBN Airlines yang Resmi Tutup Semua Rute Penerbangan di Indonesia?
Siapa Pemilik Maskapai BBN Airlines yang Resmi Tutup Semua Rute Penerbangan di Indonesia? (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Siapa pemilik maskapai BBN Airlines yang resmi tutup semua rute penerbangan di Indonesia? BBN Airlines, perusahaan penerbangan asal Irlandia yang baru beroperasi di Indonesia pada tahun 2024 lalu kini secara resmi menutup semua rute penerbangannya di Tanah Air. Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi.

Penyebab BBN Airlines menutup seluruh rute penerbangannya di Indonesia ini disebabkan karena mereka telah merubah model bisnisnya menjadi penyewaan pesawat.

Menurut penjelasan Menteri Perhubungan, Sriwijaya Air adalah pelanggan pertama yang menyewa pesawat dari BBN Airlines.

Penutupan seluruh rute penerbangan bersamaan dengan pergantian model bisnis dari BBN Airlines ini lantas membuat pemilik perusahaan penerbangan itu mendapat cukup banyak sorotan.

1. Pemilik Maskapai BBN Airlines

Pemilik maskapai BBN Airlines adalah Gediminas Ziemelis, tokoh sukses dari Avia Solutions Group (ASG) yang berkantor di Irlandia. ASG sendiri merupakan induk perusahaan dari BBN Airlines.

Ziemelis lahir pada 4 April 1977, di Lithuania. Dirinya dikenal sebagai pebisnis andal yang telah menggeluti dunia bisnis selama lebih dari 26 tahun, dengan sukses merintis lebih dari 100 start-up.

Diketahui jika dirinya menguasai sekitar 59 % saham ASG dan merupakan ultimate beneficial owner. Membuatnya dinobatkan sebagai orang terkaya di Lithuania ole TOP Magazine di tahun 2022 lalu.

Kala itu, kekayaannya menyentuh angka 1,68 miliar Euro atau setara Rp29,7 triliun (kurs Rp17.700 per Euro).

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/320/3187507/pesawat-wOuS_large.jpg
Maskapai Arab Saudi Mukhtara Air Mengudara di Indonesia Januari 2026, Ini Rutenya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/320/3183238/pesawat-Zozs_large.jpg
Jelang Nataru 2026, AirNav Indonesia Siapkan Strategi Keamanan Udara dan Siber
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/320/3183234/airnav-1A08_large.jpg
Libur Nataru, AirNav Siaga 24 Jam Kawal Hampir 77 Ribu Penerbangan di Langit Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/320/3177921/avtur-DIRT_large.jpg
Kurangi Emisi, Penggunaan Bahan Bakar Penerbangan Berkelanjutan Dikebut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/06/320/3160809/penumpang_pesawat-cY6x_large.jpg
Ibu Hamil Naik Pesawat? Simak Tips dan Syaratnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/24/320/3157591/erupsi-CkgQ_large.png
Mengapa Penerbangan Bisa Dibatalkan Saat Gunung Erupsi? Ini Bahayanya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement