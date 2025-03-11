IHSG Sesi I Anjlok Nyaris 1% ke 6.538

, Jurnalis-Selasa, 11 Maret 2025 |12:39 WIB

IHSG Sesi I Melemah (Foto: Okezone)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup turun 0,91% atau 60,02 poin ke level 6.538 pada perdagangan sesi pertama, Selasa (11/3/2025).

Siang ini, total volume saham yang diperdagangkan sebanyak 10,77 miliar saham dengan nilai transaksi mencapai Rp5,21 triliun, dan ditransaksikan sebanyak 632.358 kali. Adapun, sebanyak 443 saham harganya turun, 154 saham harganya naik dan 192 saham lain harganya stagnan.

1. Konsolidasi Saham

Sektor bahan baku terkoreksi 3,24 persen, sektor siklikal turun 2,84 persen, sektor energi turun 2,03 persen, sektor non siklikal turun 2,02 persen, sektor properti turun 1,39 persen, sektor infrastruktur turun 1,24 persen, sektor kesehatan turun 1,12 persen, sektor transportasi turun 1,03 persen, sektor keuangan turun 0,87 persen dan sektor industri turun 0,83 persen. Sedangkan sektor teknologi menguat 3,79 persen.

2. Top Gainers

Adapun, tiga saham yang menempati posisi top gainers yaitu PT Sanurhasta Mitra Tbk (MINA) naik 30,16 persen ke Rp246, PT Sona Topas Tourism Industry Tbk (SONA) naik 20,80 persen ke Rp4.530, dan PT Bersama Mencapai Puncak Tbk (BAIK) naik 20,51 persen ke Rp94.