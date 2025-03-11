Anindya Bakrie Ungkap Kadin Mau Manfaatkan Lahan di Nusakambangan

JAKARTA - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie bertemu Menteri Transmigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto beserta jajarannya. Anindya menyampaikan bahwa pengusaha akan bekerja sama dengan pemerintah untuk memanfaatkan lahan sejumlah wilayah seperti di Nusa Kambangan dan Kendal.

1. Manfaatkan Lahan untuk Pertanian

Anindya menjelaskan, terdapat lahan seluas 10.000 hektare yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan yakni pertanian, peternakan dan perikanan. Ia menyebut, banyak komoditas pangan yang bisa dibudidayakan di atas lahan tersebut seperti jagung, padi dan cabai.

“Saya rasa ini suatu kerjasama yang inovatif, kreatif, unik,” kata Anindya saat ditemui di Kantor Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Jakarta pada Selasa (11/3/2025).

2. Gerakkan Ekonomi Daerah

Anindya menilai rencana pemanfaatan lahan tersebut mampu menggerakkan perekonomian di daerah. Hal itu juga sejalan dengan tujuan mewujudkan ketahanan pangan yang didambakan oleh Presiden Prabowo Subianto.

“Dan saya rasa inilah peran Kadin sebagai mitra strategis, untuk memastikan ketahanan pangan yang diinginkan Pak Prabowo tercapai,” ujar Anindya.

Di samping itu, kolaborasi Kadin dengan Kementerian Transmigrasi dan Pemasyarakatan tidak terbatas pada pemanfaatan lahan, namun juga penciptaan lapangan kerja baru melalui pemberdayaan warga-warga binaan.