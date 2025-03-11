Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Anindya Bakrie Ungkap Kadin Mau Manfaatkan Lahan di Nusakambangan

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Selasa, 11 Maret 2025 |16:00 WIB
Anindya Bakrie Ungkap Kadin Mau Manfaatkan Lahan di Nusakambangan
Ketum Kadin Anindya Bakrie bertemu Menteri Transmigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto. (Foto: Okezone.com/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie bertemu Menteri Transmigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto beserta jajarannya. Anindya menyampaikan bahwa pengusaha akan bekerja sama dengan pemerintah untuk memanfaatkan lahan sejumlah wilayah seperti di Nusa Kambangan dan Kendal. 

1. Manfaatkan Lahan untuk Pertanian

Anindya menjelaskan, terdapat lahan seluas 10.000 hektare yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan yakni pertanian, peternakan dan perikanan. Ia menyebut, banyak komoditas pangan yang bisa dibudidayakan di atas lahan tersebut seperti jagung, padi dan cabai.

“Saya rasa ini suatu kerjasama yang inovatif, kreatif, unik,” kata Anindya saat ditemui di Kantor Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Jakarta pada Selasa (11/3/2025).

2. Gerakkan Ekonomi Daerah

Anindya menilai rencana pemanfaatan lahan tersebut mampu menggerakkan perekonomian di daerah. Hal itu juga sejalan dengan tujuan mewujudkan ketahanan pangan yang didambakan oleh Presiden Prabowo Subianto.

“Dan saya rasa inilah peran Kadin sebagai mitra strategis, untuk memastikan ketahanan pangan yang diinginkan Pak Prabowo tercapai,” ujar Anindya.

Di samping itu, kolaborasi Kadin dengan Kementerian Transmigrasi dan Pemasyarakatan tidak terbatas pada pemanfaatan lahan, namun juga penciptaan lapangan kerja baru melalui pemberdayaan warga-warga binaan.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/43/3189601//renang_belum_puas_usai_menyumbang_3_medali_emas_untuk_kontingen_indonesia_di_sea_games_2025-fhWZ_large.jpg
Sudah Raih 3 Emas, Renang Indonesia Siap Tambah Medali di SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/320/3189543//menkeu_purbaya-osDQ_large.jpg
Pengusaha Curhat ke Purbaya soal Kondisi Industri Baja, Alas Kaki hingga Tekstil 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/320/3189391//anindya-O7id_large.jpg
Temui Purbaya, Pengusaha Curhat soal Kondisi Industri Baja, Alas Kaki, dan Tekstil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/320/3187429//rupiah-TI1W_large.jpeg
Ini Formula Baru UMP 2026, Ada Daerah dengan Gaji Lebih Tinggi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/320/3187383//rapimnas_kadin-SgAV_large.jpg
Kadin Optimis Ekonomi 2026 Tumbuh di Atas 5,5%, Ini 5 Rekomendasi untuk Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/320/3187373//anindya-Fk9D_large.jpg
Anindya Bakrie: Rapimnas Kadin 2025 Sukses Hadirkan 1.653 Anggota
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement