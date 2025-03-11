Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kadin Bakal Luncurkan Quick Wins Program Prioritas

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Selasa, 11 Maret 2025 |21:52 WIB
Kadin Bakal Luncurkan Quick Wins Program Prioritas
Kadin Bakal Luncurkan Quick Wins Program Prioritas
A
A
A

JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengungkapkan akan segera meluncurkan langkah percepatan atau quick wins program-program prioritas pada Jumat, 14 Maret mendatang. 

“Empat quick wins Kadin akan kami sampaikan Jumat ini, akhir minggu ini,” kata Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Bakrie saat ditemui di Kantor Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Jakarta pada Selasa (11/3/2025).

1. Percepat Program Prioritas

Anindya menjelaskan, empat langkah percepatan program prioritas yang diusung Kadin terdiri dari, Makan Bergizi Gratis (MBG), dengan turunan ketahanan pangan di bidang pertanian, perikanan dan peternakan.

Kemudian, program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG), yang dalam hal ini Kadin ingin membantu agar warga binaan lembaga pemasyarakatan turut mendapatkan manfaat. Selanjutnya adalah program rumah layak huni, dan tenaga kerja migran seperti nelayan, pelayan dan suster.

“Jadi banyak sekali yang bisa dikerja samakan,” imbuh Anindya.

 

