HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Harta Kekayaan Ridwan Kamil, Mantan Gubernur Jabar yang Rumahnya Diperiksa KPK Terkait Dugaan Kasus BJB

Vebyola Lutfikaputri , Jurnalis-Selasa, 11 Maret 2025 |18:05 WIB
Harta Kekayaan Ridwan Kamil, Mantan Gubernur Jabar yang Rumahnya Diperiksa KPK Terkait Dugaan Kasus BJB
Harta Kekayaan Ridwal Kamil, Mantan Gubernur Jabar yang Rumahnya Diperiksa KPK Terkait Dugaan Kasus BJB (Foto: Okezone)
JAKARTA - Harta kekayaan Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat yang rumahnya diperiksa oleh KPK terkait dugaan kasus korupsi dana iklan di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten atau Bank BJB.

Penggeledahan rumah mantan Gubernur Jabar ini dilakukan pada Senin (10/3/2025) di Jalan Gunung Kencana No 5, Ciumbuleuit, Kota Bandung. Hal ini cukup menjadi perbincangan publik, akibatnya harta kekayaan Ridwal Kamil pun turut disorot.

1. Harta Kekayaan Ridwan Kamil

Berdasarkan data dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Ridwan Kamil terakhir melaporkan harta kekayaannya pada tahun 2023 dengan nominal mencapai  Rp26 miliar. Berikut rincian harta kekayaan yang dimiliki Ridwan Kamil.

2. Tanah dan Bangunan

Tanah Seluas 636 m2 di KAB / KOTA BANDUNG BARAT, HASIL SENDIRI : Rp40.704.000

Bangunan Seluas 26 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI : Rp276.270.000

Tanah Seluas 330 m2 di KAB / KOTA GIANYAR, HASIL SENDIRI : Rp210.000.000

Tanah Seluas 1585 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI : Rp6.585.675.000

Tanah dan Bangunan Seluas 373 m2/382 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI : Rp2.734.015.000

Tanah Seluas 105 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDUNG , HASIL SENDIRI : 354.375.000

Tanah Seluas 105 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDUNG , HASIL SENDIRI : Rp354.375.000

Tanah Seluas 104 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDUNG , HASIL SENDIRI : Rp351.000.000

Tanah Seluas 104 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDUNG , HASIL SENDIRI : Rp351.000.000

Tanah Seluas 1255 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDUNG , HASIL SENDIRI : RP4.699.975.000

Tanah dan Bangunan Seluas 39 m2/64 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDUNG , HASIL SENDIRI : Rp208.007.000

Tanah dan Bangunan Seluas 19 m2/90 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI : Rp1.548.295.000

 

Telusuri berita finance lainnya
