HOME FINANCE SMART MONEY

Miliki Samsung Galaxy S25 dengan Kartu Kredit MNC Bank , Ada Cashback hingga Rp1,5 Juta

Feby Novalius , Jurnalis-Selasa, 11 Maret 2025 |12:30 WIB
Miliki Samsung Galaxy S25 dengan Kartu Kredit MNC Bank , Ada Cashback hingga Rp1,5 Juta
Menikmati penawaran ini wajib bertransaksi menggunakan seluruh jenis kartu kredit MNC Bank. (Foto: Okezone.com/MNC Bank)
A
A
A

JAKARTA - PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP) atau MNC Bank sedang menyediakan penawaran istimewa untuk memudahkan dan menguntungkan masyarakat dalam memiliki smartphone keluaran terbaru dari Samsung. Pada 14 Februari lalu, Samsung telah resmi merilis penerus lini flagship smartphone miliknya yaitu Samsung Galaxy S25. 

Nah, jika bertransaksi pembelian Samsung Galaxy S25 menggunakan kartu kredit MNC Bank, masyarakat berhak menikmati cashback hingga Rp1,5 juta. 

Bekerjasama dengan empat merchant ternama, yaitu Dinomarket, Blibli, Shopee, dan Mitra Hub Indonesia (MHI) Samsung, masyarakat bebas memilih di antara keempat merchant tersebut untuk bertransaksi pembelian Samsung Galaxy S25 sekaligus menikmati cashback yang disajikan.

Perlu diingat, untuk menikmati penawaran ini wajib bertransaksi menggunakan seluruh jenis kartu kredit MNC Bank, terkecuali jenis corporate card. Agar lebih jelas, simak deretan ketentuan berikut ini

1.    Promo ini berlaku dari 14 Februari hingga 14 April 2025
2.    Promo berlaku setiap hari selama periode program
3.    Promo berlaku untuk 1 kali transaksi/kartu/user/periode program
4.    Promo tidak dapat digabung dengan promo lainnya

Selengkapnya mengenai mekanisme, penawaran, dan besaran cashback yang diberikan oleh masing-masig merchant, dapat kamu akses pada tautan https://mncbank.co.id/post/promo-launching-samsung-s25-series. Tunggu apalagi? Segera ajukan kartu kredit MNC Bank di MotionBank kapan saja dan di mana saja melalui tautan bit.ly/MotionBankMNC dan nikmati setiap penawaran spesial yang disajikan.  

“Untuk memiliki line-up jenis kartu kredit MNC Bank sangat praktis. Nasabah hanya perlu mengajukannya lewat MotionBank tanpa harus datang ke kantor cabang kami” ungkap Presiden Direktur MNC Bank Rita Montagna, Selasa (11/3/2025). 

Dirinya menambahkan bahwa MNC Bank dalam hal ini memperhatikan kebutuhan nasabahnya dalam bertransaksi, sehingga promo yang ditawarkan dapat memberikan keuntungan bagi pemegang kartu kredit. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
