HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

4 Buku yang Bikin Sukses Steve Jobs

Aura Fierdausi Alfahis , Jurnalis-Rabu, 12 Maret 2025 |21:02 WIB
JAKARTA - Steve Jobs, salah satu pendiri Apple yang dikenal karena dedikasinya terhadap inovasi, kreativitas, dan keunggulan. Perjalanannya dari seorang mahasiswa dropout hingga menjadi salah satu tokoh paling berpengaruh di dunia teknologi, dipengaruhi oleh rasa ingin tahu yang besar dan semangat belajar yang tak pernah padam.

Selain jenius dalam bisnis dan desain, Jobs juga merupakan pembaca yang tekun. Ia menemukan banyak inspirasi dan wawasan dari buku-buku yang membentuk cara pandangnya tentang kehidupan, kepemimpinan, dan spiritualitas.

Dalam biografi yang ditulis oleh Walter Isaacson pada tahun 2011, Jobs mengungkapkan beberapa buku yang sangat berpengaruh dalam hidupnya. Selain itu, sebuah video YouTube dari Book Xp tahun 2021 juga mengungkap lebih banyak tentang buku-buku yang membentuk pola pikirnya.

Melansir yourstor, berikut adalah empat buku yang direkomendasikan oleh Steve Jobs, masing-masing memberikan pelajaran berharga untuk meraih kesuksesan dan pengembangan diri.

1. Zen Mind, Beginner’s Mind – Shunryū Suzuki

Buku ini sangat memengaruhi filosofi hidup Steve Jobs. Zen Mind, Beginner’s Mind memperkenalkan prinsip-prinsip Zen Buddhisme, terutama pentingnya memiliki "pemikiran pemula" atau sebuah pola pikir yang selalu terbuka, bebas dari prasangka, dan siap belajar.

Jobs sangat tertarik dengan ajaran Zen dan bahkan rutin bermeditasi, yang ia yakini membantunya mempertajam fokus, kejernihan berpikir, dan kesederhanaan dalam hidup serta desain. Buku ini cocok untuk siapa saja yang ingin lebih sadar dalam menjalani hidup dan menghadapi tantangan dengan sudut pandang yang segar.

2. Diet for a Small Planet – Frances Moore Lappé

Buku ini membentuk pandangan Jobs tentang kesehatan dan keberlanjutan. Diet for a Small Planet membahas dampak makanan terhadap lingkungan dan mendorong pola makan berbasis nabati. Jobs, yang menjalani pola makan vegetarian sepanjang hidupnya, sangat terinspirasi oleh pesan buku ini tentang konsumsi yang lebih sadar dan etis.

Buku ini mengajarkan bahwa pilihan makanan kita tidak hanya memengaruhi kesehatan, tetapi juga berdampak besar pada kelestarian planet. Bagi Jobs, kesuksesan bukan sekadar soal bisnis, tetapi juga tentang membuat keputusan yang bertanggung jawab dalam segala aspek kehidupan.

 

