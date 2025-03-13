Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Berakhir Turun pada Level 6.647

Anggie Ariesta , Jurnalis-Kamis, 13 Maret 2025 |16:37 WIB
IHSG Berakhir Turun pada Level 6.647
IHSG Berakhir Melemah. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berakhir di zona merah pada perdagangan hari ini. IHSG berbalik melemah 17,63 poin atau 0,26% ke level 6.647,42.

1. Transaksi Perdagangan

Pada penutupan perdagangan, Kamis (13/3/2025), terdapat 307 saham menguat, 334 saham melemah dan 316 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp8,8 triliun dari 15,5 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 turun 1,29% ke 738,25, indeks JII melemah 0,43% ke 421, indeks IDX30 turun 1,43% ke 383,99 dan indeks MNC36 turun 1,43% ke 290,58.

Untuk sektoral yang kompak menguat seperti konsumer non siklikal 0,42%, konsumer siklikal 0,01%, properti 0,05%, teknologi 5,87%, kesehatan 0,13%. Sektor yang melemah ada energi 0,12%,  keuangan 1,39%, infrastruktur 0,51%, bahan baku 0,03%, transportasi 0,82%, industri 0,77%. 

2. Saham Top Gainers

Sementara itu, saham-saham yang masuk top gainers yaitu saham PT Indal Alumunium Industry Tbk (INAI) naik 28,67% ke Rp193, PT Sinar Terang Mandiri Tbk (MINE) naik 25% ke Rp525 dan PT Suryamas Dutamakmur Tbk (SMDM) naik 24,62% di Rp2.430.

 

