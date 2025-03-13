Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Waketum Kadin Gelar Basar Minyak Goreng di Jakarta

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Kamis, 13 Maret 2025 |23:53 WIB
Waketum Kadin Gelar Basar Minyak Goreng di Jakarta
Waketum Kadin Gelar Basar Minyak Goreng di Jakarta (Foto: Okezone)
JAKARTA - Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Saleh Husin menggelar bazar minyak goreng hingga wakaf Al Quran. Berbagai kegiatan dan hal positif dilakukan orang di bulan suci Ramadhan untuk mencari keberkahan.

Presiden Komisaris Indah Kiat Pulp and Paper Saleh Husin menggelar bazar minyak goreng bersama pilar usaha Sinarmas.

"Sore harinya menjelang buka puasa saya bersama direktur APP Suhendra, Yan Partawijaya, Irsyal Yasman dan Ibu Nani yang terkenal karena pisang gorengnya bersama teman-teman dari APP Group melakukan aksi sosial dengan berbagi takjil di depan kantor kepada para pengendara motor yang melintas di Jalan Thamrin Jakarta Pusat," kata Saleh, Kamis (13/3/2025),

Saleh husin

Selain menggelar bazar minyak goreng, Saleh juga membagikan takjil bagi pengendara di jalan. Pembagian takjil digelar dengan tertib agar tidak menimbulkan kemacetan.

"Syukur Alhamdulillah aksi berbagi takjil ini berjalan lancar dan sukses serta dilakukan dengan tetap menjaga lalu lintas agar tidak macet dan tertib," ujar Saleh Husin penuh semangat.


 

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

