HOME FINANCE HOT ISSUE

Waketum Kadin James Riady Sebut Dunia Kagum dengan Ekonomi Indonesia

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Kamis, 13 Maret 2025 |22:50 WIB
Waketum Kadin James Riady Sebut Dunia Kagum dengan Ekonomi Indonesia
Waketum Kadin James Riady Sebut Dunia Kagum dengan Ekonomi Indonesia (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyebut banyak negara di dunia kagum atas capaian ekonomi Indonesia saat ini. Terutama soal pertumbuhan makro ekonomi di angka 5,03% sepanjang 2024.

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Luar Negeri Kadin James Riady mengatakan, manakala banyak negara mengalami perlambatan ekonomi, imbas gejolak geopolitik global, ekonomi Indonesia justru stabil. 

“Seluruh dunia kagum atas pencapaian daripada Indonesia sendiri,” ujar James dalam gelaran Kadin Diplomatic Economic Buka Puasa, Jakarta Pusat, Kamis (13/3/2025).

1. Makro Ekonomi RI

Bahkan, para pelaku pasar pun menaruh kepercayaan, lantaran mereka melihat makro ekonomi Tanah Air konsisten di atas 5%. 

“Karena begitu banyak media yang membicarakan yang negatif, namun pasar juga melihat bahwa ekonomi kita itu pada saat ini bisa bertumbuh di atas 5%. Itu langka sekali di dunia pada saat ini bisa bertumbuh 5% ke atas,” paparnya.

 

