SIF Goes to Campus 2025: MNC Sekuritas dan Sucor AM Gelar Edukasi Pasar Modal Syariah

CIREBON – MNC Sekuritas dan Sucorinvest Asset Management menggelar edukasi pasar modal syariah. MNC Sekuritas merupakan perusahaan efek di bawah naungan MNC Group, yang saat ini mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT MNC Kapital Indonesia Tbk dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat berbagai penghargaan.

Bukan hanya menyediakan layanan investasi saham, MNC Sekuritas juga menyediakan investasi pasar modal berbasis syariah. MNC Sekuritas aktif dan konsisten dalam menggelar kegiatan edukasi pasar modal untuk menciptakan investor yang berkualitas di Tanah Air.

1. Edukasi Pasar Modal

MNC Sekuritas menggandeng Sucorinvest Asset Management dalam menyelenggarakan edukasi pasar modal syariah kepada ±100 mahasiswa di Universitas Swadaya Gunung Jati (UGJ), Cirebon pada Kamis (13/3/2025). Kegiatan tersebut merupakan rangkaian program MNC Sharia Investment Festival 2025 yaitu SIF Goes to Campus, yang digelar di 6 (enam) universitas selama Ramadan. Penyelenggaraan MNC Sharia Investment Festival 2025 merupakan bukti komitmen MNC Sekuritas dalam mendukung kampanye Gebyar Ramadan Keuangan Syariah (GERAK Syariah) 2025 yang diusung oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Kegiatan SIF Goes to Campus di UGJ dihadiri oleh Wakil Dekan 1 FEB UGJ Moh. Yudi Mahadianto dan Kepala Kantor Bursa Efek Indonesia KP Jawa Barat Achmad Dirgantara. Materi edukasi disampaikan oleh Analis Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan OJK Cirebon Panny M. Mulyadi, Capital Market Consultant Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia Jawa Barat Firman Hananto, Non Bank Financial Institution & Online Partnership Sucorinvest Asset Management Andi Tri Wicaksono, dan Marketing Officer MNC Sekuritas Beni Fitriadi.

2. Literasi Pasar Modal

Kepala Kantor Bursa Efek Indonesia KP Jawa Barat Achmad Dirgantara mendukung penuh kegiatan yang bertujuan meningkatkan literasi dan edukasi mahasiswa di dunia pasar modal. Mengingat industri pasar modal masih memiliki tingkat literasi yang rendah, menurutnya diperlukan upaya kolaboratif untuk memperluas pemahaman dan partisipasi generasi muda. Melalui Sharia Investment Festival, pihak yang terlibat tidak hanya mendorong penguatan literasi keuangan syariah, tetapi juga berkontribusi dalam mewujudkan pasar modal Indonesia yang lebih maju dan inklusif.