Pengusaha Diminta Gelar Mudik Lebaran 2025 Gratis

Aura Fierdausi Alfahis , Jurnalis-Jum'at, 14 Maret 2025 |06:09 WIB
Pengusaha Diminta Gelar Mudik Lebaran 2025 Gratis
MUdik Lebaran 2025 (Foto; Okezone)
A
A
A

JAKARTA  - Wakil Menteri Perhubungan (Wamenhub) Suntana mengimbau pengusaha untuk mengadakan program mudik gratis, guna membantu masyarakat yang ingin pulang kampung dengan lebih mudah dan aman selama musim mudik Lebaran Idul Fitri 2025/1446 H.

“Kementerian Perhubungan mengimbau pengusaha-pengusaha untuk berbagi dan peduli kepada masyarakat, menyediakan angkutan mudik gratis dengan memperhatikan faktor keselamatan,” kata Suntana dikutip Antara, Jumat (14/3/2025).

1. Arus Mudik 2025

Suntana juga mengingatkan bahwa arus mudik 2025 membutuhkan perhatian khusus, mengingat jumlah pemudik yang semakin meningkat setiap tahunnya, yang berdampak pada kemacetan dan kepadatan di berbagai jalur utama mudik.

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan Badan Kebijakan Transportasi (BKT) Kementerian Perhubungan bersama Badan Litbang Kompas didapatkan bahwa sekitar 146,48 juta orang akan melakukan mudik Lebaran 1446 Hijriah.

Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan mudik, mulai dari kemudahan transportasi, kualitas layanan kesehatan, hingga jaminan keamanan yang lebih baik di sepanjang jalur mudik, terutama di titik-titik rawan.

 

1 2
