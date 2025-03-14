Jumlah Penumpang LRT Jabodebek Tembus 30,8 Juta hingga Maret 2025

JAKARTA - LRT Jabodebek mencatat jumlah penumpang mencapai 30.840.459 pengguna hingga 13 Maret 2025. Sejak pertama kali beroperasi pada 28 Agustus 2023, LRT Jabodebek telah menjadi pilihan transportasi bagi masyarakat Jakarta dan sekitarnya.

1. Dampak Peralihan ke Transportasi Umum

Berdasarkan studi Polar UI, peralihan dari kendaraan pribadi ke LRT Jabodebek berkontribusi dalam mengurangi angka kecelakaan lalu lintas, yang dapat menghemat Rp4,6 triliun per tahun dalam biaya kecelakaan. Selain itu, berkurangnya kendaraan di jalan juga mengurangi beban infrastruktur, menghemat Rp19,1 miliar per tahun dalam biaya perbaikan. Dari sisi lingkungan, penggunaan LRT yang lebih hemat energi membantu mengurangi emisi karbon, dengan nilai penghematan mencapai Rp269 miliar per tahun.

Dari segi efisiensi biaya, masyarakat yang beralih ke LRT Jabodebek juga turut menghemat biaya bahan bakar hingga Rp114,5 miliar per tahun. Dengan pilihan transportasi yang lebih ekonomis, pengguna LRT dapat mengalokasikan anggaran perjalanan mereka ke kebutuhan lainnya.

Selain manfaat transportasi, kehadiran LRT Jabodebek juga berdampak pada perkembangan kawasan di sekitar stasiun. Harga lahan mengalami kenaikan rata-rata 40%-45% di radius 0,5-1 km dan 35%-40% di radius 2-3 km. Pusat perbelanjaan yang terhubung dengan stasiun semakin ramai, dan berbagai usaha seperti rumah makan, kafe, tempat wisata, serta pusat komersial lainnya mengalami pertumbuhan.