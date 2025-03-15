Bos Danantara Ajak Investor Swasta-Asing Investasi di Proyek Strategis Indonesia

JAKARTA – Pemerintah melalui Danantara berupaya menarik investor swasta dan asing untuk berinvestasi bersama dalam proyek-proyek strategis di Indonesia.



Menteri Investasi/BKPM sekaligus CEO Danantara Rosan Roeslani mengharapkan langkah investasi Danantara dapat didukung investor swasta nasional, maupun asing.



“Dengan keberadaan Danantara ini kita ingin bersama-sama mendorong sektor swasta untuk lebih aktif lagi berinvestasi di Indonesia bersama-sama dengan pemerintah melalui danantara,” kata Rosan dalam IDX Channel Economic Insight 2025 bertema ‘Towards a New Era of Indonesia’s Sustainable & Inclusive Economic Growth,' di Jakarta, Jumat (14/3/2025).



Dengan skema ini, Rosan berharap kehadiran Danantara dapat memberikan sinyal positif bagi investor.



Rosan menyebut keikutsertaan pemerintah dalam investasi dapat meningkatkan kepercayaan investor terhadap proyek-proyek yang dikelola.



“Karena dengan ini juga memberikan rasa keyakinan untuk para investor dalam maupun luar negeri untuk berinvestasi,” tuturnya.



Lebih lanjut, Rosan menyadari peran sektor swasta lebih dominan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dibandingkan dengan kapasitas pendanaan pemerintah.



“Dan kemampuan pemerintah dalam hal ini itu kan hanya justru tidak terlalu banyak dibandingkan dengan peran dari sektor swasta,” ujar Rosan.





(Dani Jumadil Akhir)