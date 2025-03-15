Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Bos Danantara Ajak Investor Swasta-Asing Investasi di Proyek Strategis Indonesia

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Sabtu, 15 Maret 2025 |05:39 WIB
Bos Danantara Ajak Investor Swasta-Asing Investasi di Proyek Strategis Indonesia
Bos Danantara Ajak Swasta-Asing Investasi di Proyek Strategis Indonesia (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Pemerintah melalui Danantara berupaya menarik investor swasta dan asing untuk berinvestasi bersama dalam proyek-proyek strategis di Indonesia.

Menteri Investasi/BKPM sekaligus CEO Danantara Rosan Roeslani mengharapkan langkah investasi Danantara dapat didukung investor swasta nasional, maupun asing.

“Dengan keberadaan Danantara ini kita ingin bersama-sama mendorong sektor swasta untuk lebih aktif lagi berinvestasi di Indonesia bersama-sama dengan pemerintah melalui danantara,” kata Rosan dalam IDX Channel Economic Insight 2025 bertema ‘Towards a New Era of Indonesia’s Sustainable & Inclusive Economic Growth,' di Jakarta, Jumat (14/3/2025).

Dengan skema ini, Rosan berharap kehadiran Danantara dapat memberikan sinyal positif bagi investor.

Rosan menyebut keikutsertaan pemerintah dalam investasi dapat meningkatkan kepercayaan investor terhadap proyek-proyek yang dikelola.

“Karena dengan ini juga memberikan rasa keyakinan untuk para investor dalam maupun luar negeri untuk berinvestasi,” tuturnya.

Lebih lanjut, Rosan menyadari peran sektor swasta lebih dominan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dibandingkan dengan kapasitas pendanaan pemerintah.

“Dan kemampuan pemerintah dalam hal ini itu kan hanya justru tidak terlalu banyak dibandingkan dengan peran dari sektor swasta,” ujar Rosan.


(Dani Jumadil Akhir)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/470/3190491/rosan-5cNe_large.jpg
Indonesia Beli Hotel dan Tanah untuk Kampung Haji di Makkah, Jarak 2,5 Km dari Masjidil Haram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/470/3190094/danantara_indonesia-lEbf_large.jpg
Danantara Akuisisi Hotel dan Lahan Strategis 2 Km dari Masjidil Haram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/320/3188100/menkeu_purbaya-bpto_large.jpg
Bos Danantara Minta Hapus Pajak BUMN, Purbaya: Ya Enggak Bisa! 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/320/3187297/rkap_danantara_2026-hA6M_large.jpg
Ini Respons DPR soal RKAP Danantara 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/470/3186550/danantara-Y1fw_large.jpg
Danantara Akan Beli Tanah 80 Hektare Buat Kampung Haji di Mekkah, 90 Perusahaan Jumbo Ikut Tender
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/320/3186545/danantara-JxWX_large.jpg
Danantara Masuk Pasar Modal: Kita Tak Akan ke Saham-Saham Gorengan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement