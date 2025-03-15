Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Segini Kekayaan Anthony Tan, CEO Grab yang Temui Presiden Prabowo

Qonita , Jurnalis-Sabtu, 15 Maret 2025 |08:05 WIB
Segini Kekayaan Anthony Tan, CEO Grab yang Temui Presiden Prabowo
Segini Kekayaan Anthony Tan, CEO Grab yang Temui Presiden Prabowo (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – CEO Grab, Anthony Tan, baru-baru ini bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka. Pertemuan tersebut membahas kebijakan terkait Bonus Hari Raya (BHR) bagi mitra pengemudi ojek online (ojol) menjelang Idul Fitri.  

Sebagai sosok di balik kesuksesan Grab, harta kekayaan Anthony Tan pun menjadi sorotan. Pengusaha asal Malaysia ini telah membangun Grab menjadi salah satu perusahaan teknologi terbesar di Asia Tenggara.  

1. Harta Kekayaan Anthony Tan  


Anthony Tan lahir pada 1982 di Malaysia dan merupakan lulusan University of Chicago serta Harvard Business School. Pada 2012, ia mendirikan MyTeksi bersama Tan Hooi Ling, yang kemudian berkembang menjadi Grab. 

Berkat kepemimpinannya, Grab kini menawarkan berbagai layanan, termasuk transportasi, pengiriman makanan, serta keuangan digital.  

Menurut Forbes pada 2021, kekayaan bersih Anthony Tan mencapai US$790 juta atau sekitar Rp1,13 triliun, menjadikannya salah satu orang terkaya di Singapura. Sebagian besar kekayaannya berasal dari kepemilikan saham di Grab, yang menarik investasi dari perusahaan besar seperti Microsoft dan SoftBank. 

Anthony Tan juga sempat masuk dalam daftar orang terkaya di Malaysia, sebelum akhirnya menetap di Singapura. Grab sendiri pernah merencanakan merger dengan Altimeter dalam akuisisi SPAC terbesar, meskipun mengalami penundaan karena audit keuangan.  

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/455/3190403/mbs-V7F4_large.jpg
Harta Kekayaan Pangeran Arab Mohammed bin Salman yang Ingin Akuisisi Klub FC Barcelona Rp195 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/455/3190243/hartono-QcaN_large.jpg
Perusahaan Milik Hartono Bersaudara, Hasilkan Kekayaan Rp731,1 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/455/3190159/budi_hartono-4M19_large.jpg
Segini Total Harta Kekayaan Hartono Bersaudara yang Resmi Jadi Orang Terkaya Nomor 1 Indonesia 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/455/3190100/orang_terkaya_di_indonesia-zLak_large.png
10 Orang Paling Tajir Indonesia 2025, Ini Daftarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/455/3189879/orang_terkaya_di_indonesia-eR3X_large.jpg
Siapa Orang Terkaya di Indonesia? Berikut Daftarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/455/3189860/orang_terkaya_di_indonesia-gbG4_large.png
Kekayaan 50 Orang Terkaya RI Tembus Rp5.093,7 Triliun
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement