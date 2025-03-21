Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Segini Harta Kekayaan Sule yang Tawarkan Nunung Rumah Gratis

Vebyola Lutfikaputri , Jurnalis-Jum'at, 21 Maret 2025 |23:31 WIB
Segini Harta Kekayaan Sule yang Tawarkan Nunung Rumah Gratis
Harta Kekayaan Sule (Foto: Okezone)
JAKARTA - Segini harta kekayaan sule yang menawarkan rumah gratis kepada komedian Nunung.

Entis Sutisna atau biasa dipanggil Sule, merupakan seorang pelawak, penyanyi, aktris sekaligus youtuber ternama Indonesia asal Bandung, dan lahir pada tanggal 15 November 1976.

Popularitas Sule membuat dirinya memiliki aya tarik bagi brand-brand ternama membuatnya sebagai bintang endorsement. Selain itu, sule juga kerap mendapat kontrak sebagai brand ambassador produk.

Kondisi Nunung yang kini terpaksa hidup sederhana di sebuah kamara kos kecil bersama suaminya, mengundang rasa iba di hati para rekan-rekan komediannya termasuk Sule. Tanpa segan, Sule menawarkan satu unit rumah gratis untuk Nunung dan suaminya tinggali.

1. Harta Kekayaan Sule

Sule diperkirakan memiliki harta kekayaan sekitar Rp29 miliar. Namun, saat ini, jumlah pasti kekayaannya tidak bisa dipastikan karena ia telah menjual beberapa mobil mewah dan aset lainnya untuk mengurangi pengeluaran.

Pada podcast Andre Taulany, Sule mengungkapkan bahwa pendapatannya berkurang, salah satu faktornya yaitu karna berkurangnya frkuensi penampilannya ditelevisi. Meskipun demikian, ia masih memiliki sumber penghasilan dari saluran YouTube dan berbagai usaha, termasuk  termasuk restoran dan real estat. 

 

Halaman:
1 2
