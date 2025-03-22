MNC Bank Terima 5 Penghargaan di Infobank Digital Brand Awards 2025

JAKARTA – PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP) atau MNC Bank, anak usaha dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) yang merupakan bagian dari MNC Group (BHIT) menerima penghargaan bergengsi dalam ajang 14th Infobank-Insentia Digital Brand Awards 2025. Bank yang dikenal dengan inovasi produk dan layanan perbankannya ini berhasil membawa pulang lima penghargaan sekaligus dalam kategori berbeda.

Presiden Direktur MNC Bank, Rita Montagna mengungkapkan apresiasinya atas penghargaan ini, menegaskan komitmen bank dalam menghadirkan layanan keuangan digital yang inovatif.

"Penghargaan ini merupakan bukti nyata komitmen MNC Bank dalam menghadirkan produk perbankan modern dan layanan keuangan digital yang inovatif dan berkualitas bagi nasabah. Secara konsisten, inovasi tersebut terus kami lakukan agar dapat memberikan solusi keuangan terbaik di tengah persaingan industri yang kian dinamis," ujar Rita saat ditemui di MNC Bank Tower Jakarta, Jumat (21/3/2025).

Lebih lanjut, Rita juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Infobank atas penghargaan yang diberikan.

“Terima kasih atas kepercayaan Infobank yang telah menganugerahi kami lima kategori penghargaan pada ajang Digital Brand Awards 2025. Tahun ini merupakan yang keempat kalinya secara berturut-turut bagi MNC Bank menerima penghargaan dalam ajang tersebut," jelas Rita.

Pada kesempatan ini, MNC Bank meraih penghargaan The Best Deposito Bank Umum Konvensional KBMI I, The Best Debit Card Bank Umum Konvensional KBMI I, The Best Credit Card Bank Umum Konvensional KBMI I, The Best Tabungan Bank Umum Konvensional KBMI I, dan The 2nd Best Bank Umum Konvensional KBMI I.