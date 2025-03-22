Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Pandu Sjahrir: Danantara Bakal Masuk Top 10 Sovereign Wealth Fund di Dunia

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Sabtu, 22 Maret 2025 |01:54 WIB
Pandu Sjahrir: Danantara Bakal Masuk Top 10 Sovereign Wealth Fund di Dunia
Pandu Sjahrir Soal Danantara (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA -  Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) digadang-gadang bakal masuk dalam top 10 dana kekayaan negara alias Sovereign Wealth Fund di level dunia. 

Pernyataan tersebut disampaikan Chief Investment Officer (CIO) Danantara Pandu Sjahrir dalam sesi Special Dialogue IDX Channel yang disiarkan, Jumat (21/3/2025).

1. Jadi Top 10 Sovereign Wealth 

Adapun, Danantara diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto pada 24 Februari 2025 lalu. Keberadaan badan tersebut pun menandai langkah strategis pemerintah dalam mengelola investasi nasional guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

“Mungkin satu aja kalau melihat dari sisi pembentukan, nanti Danantara ini akan menjadi top 10 Sovereign Wealth Fund di dunia,” ujar Pandu. 

Bahkan, disebut-sebut bisa masuk lima atau enam besar Sovereign Wealth Fund dunia dari sisi nilai aset.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/320/3190809/rumah-94kY_large.jpg
BUMN dan Danantara Percepat Distribusi Bantuan ke Aceh Tengah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/470/3190491/rosan-5cNe_large.jpg
Indonesia Beli Hotel dan Tanah untuk Kampung Haji di Makkah, Jarak 2,5 Km dari Masjidil Haram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/470/3190094/danantara_indonesia-lEbf_large.jpg
Danantara Akuisisi Hotel dan Lahan Strategis 2 Km dari Masjidil Haram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/320/3188100/menkeu_purbaya-bpto_large.jpg
Bos Danantara Minta Hapus Pajak BUMN, Purbaya: Ya Enggak Bisa! 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/320/3187297/rkap_danantara_2026-hA6M_large.jpg
Ini Respons DPR soal RKAP Danantara 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/470/3186550/danantara-Y1fw_large.jpg
Danantara Akan Beli Tanah 80 Hektare Buat Kampung Haji di Mekkah, 90 Perusahaan Jumbo Ikut Tender
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement