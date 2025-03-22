Pandu Sjahrir: Danantara Bakal Masuk Top 10 Sovereign Wealth Fund di Dunia

JAKARTA - Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) digadang-gadang bakal masuk dalam top 10 dana kekayaan negara alias Sovereign Wealth Fund di level dunia.

Pernyataan tersebut disampaikan Chief Investment Officer (CIO) Danantara Pandu Sjahrir dalam sesi Special Dialogue IDX Channel yang disiarkan, Jumat (21/3/2025).

1. Jadi Top 10 Sovereign Wealth

Adapun, Danantara diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto pada 24 Februari 2025 lalu. Keberadaan badan tersebut pun menandai langkah strategis pemerintah dalam mengelola investasi nasional guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

“Mungkin satu aja kalau melihat dari sisi pembentukan, nanti Danantara ini akan menjadi top 10 Sovereign Wealth Fund di dunia,” ujar Pandu.

Bahkan, disebut-sebut bisa masuk lima atau enam besar Sovereign Wealth Fund dunia dari sisi nilai aset.