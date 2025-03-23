Mitra Agen: MNC Insurance Profesional dan Efisien Layani Nasabah

SURABAYA - Mitra Agen MNC Insurance, Tan Sandy Yonathan menilai PT MNC Asuransi Indonesia menunjukkan tingkat profesionalitas yang tinggi dalam melayani nasabah. Hal ini terbukti dengan pembayaran klaim senilai Rp1,22 miliar kepada Violetta Interior Decoration, yang mengalami musibah kebakaran.

"Contohnya terbukti pada hari ini, nasabah loyal kami Violetta Interior ini kemarin mengalami musibah dengan begitu cepatnya, begitu mudahnya klaim udah settle, udah disetujui pihak kantor pusat dan ditransfer ke pihak nasabah," ungkap Tan Sandy di Surabaya pada Jumat (21/3/2025) siang.

Tan Sandy, yang telah bermitra dengan asuransi MNC Group selama satu dekade, menilai bahwa MNC Insurance selalu menepati janji yang disampaikan dalam polis asuransi.

"Sebagai agen MNC Insurance, menurutnya MNC sangat sesuai dengan janji asuransi yang telah disampaikan. Selama ini MNC Insurance selalu menepati apa yang diutarakan sesuai dengan isi polisnya secara cepat dan efisien," jelasnya.

Dengan demikian, ia berharap MNC Insurance dapat terus meningkatkan kualitas layanannya di masa mendatang.

"Saya sangat berharap sekali MNC dapat meningkatkan di masa-masa mendatang, sehingga MNC Insurance menjadi asuransi terkemuka di Indonesia dan secara global pada umumnya," pungkas Tan Sandy.

Adapun penyerahan klaim Asuransi Property All Risk ini senilai Rp1.223.018.791 atau Rp1,22 miliar. Penyerahan simbolis tersebut dilakukan di lokasi terbakarnya toko Violetta Interior Decoration milik David Hariono, yang terletak di Jalan Kertajaya Nomor 50, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, pada Jumat (21/3/2025) siang.