Pelanggan Kacamatamoo Kini Dapat Asuransi dari MNC Life dan MNC Insurance

Kerja sama ini menghadirkan solusi perlindungan finansial dan produk bagi para pelanggan Kacamatamoo. (Foto: Okezone.com/MPI)

JAKARTA – MNC Insurance Business Group melalui PT MNC Life Assurance (MNC Life) dan PT MNC Asuransi Indonesia (MNC Insurance) menjalin kerja sama strategis dengan PT Kacamatamoo Indonesia Sukses (Kacamatamoo). Kerja sama ini menghadirkan solusi perlindungan finansial dan produk bagi para pelanggan Kacamatamoo.

Penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara MNC Insurance Business Group dan PT Kacamatamoo Indonesia Sukses dilakukan di kantor pusat Kacamatamoo, Rawamangun, Jakarta, pada Jumat (1/8/2025). Momen ini menjadi tonggak awal kerja sama sinergis yang menyatukan proteksi asuransi dan kebutuhan gaya hidup masyarakat urban secara praktis dan terjangkau.

Melalui kerja sama ini, setiap pelanggan Kacamatamoo yang melakukan pembelian kacamata akan secara otomatis mendapatkan sejumlah manfaat perlindungan sekaligus tanpa dikenakan biaya tambahan, yang berlaku di seluruh cabang Kacamatamoo di Indonesia.

Pertama, perlindungan asuransi jiwa akibat kecelakaan dari MNC Life selama 1 tahun penuh, yang memberikan santunan kepada ahli waris apabila terjadi risiko meninggal dunia akibat kecelakaan. Kemudian, perlindungan produk kacamata dari MNC Insurance selama 6 bulan, yang mencakup risiko kerusakan atau kehilangan lensa dan frame kacamata, dengan penggantian unit dalam kondisi baru.

Managing Director Insurance Business Group dan President Director MNC Life, Risye Dillianti, menyampaikan, kerja sama ini merupakan bagian dari strategi MNC Insurance Business Group dalam memberikan proteksi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat saat ini.