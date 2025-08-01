Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pelanggan Kacamatamoo Kini Dapat Asuransi dari MNC Life dan MNC Insurance

Tangguh Yudha , Jurnalis-Jum'at, 01 Agustus 2025 |15:53 WIB
Pelanggan Kacamatamoo Kini Dapat Asuransi dari MNC Life dan MNC Insurance
Kerja sama ini menghadirkan solusi perlindungan finansial dan produk bagi para pelanggan Kacamatamoo. (Foto: Okezone.com/MPI)
A
A
A

JAKARTA – MNC Insurance Business Group melalui PT MNC Life Assurance (MNC Life) dan PT MNC Asuransi Indonesia (MNC Insurance) menjalin kerja sama strategis dengan PT Kacamatamoo Indonesia Sukses (Kacamatamoo). Kerja sama ini menghadirkan solusi perlindungan finansial dan produk bagi para pelanggan Kacamatamoo.

Penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara MNC Insurance Business Group dan PT Kacamatamoo Indonesia Sukses dilakukan di kantor pusat Kacamatamoo, Rawamangun, Jakarta, pada Jumat (1/8/2025). Momen ini menjadi tonggak awal kerja sama sinergis yang menyatukan proteksi asuransi dan kebutuhan gaya hidup masyarakat urban secara praktis dan terjangkau.

Melalui kerja sama ini, setiap pelanggan Kacamatamoo yang melakukan pembelian kacamata akan secara otomatis mendapatkan sejumlah manfaat perlindungan sekaligus tanpa dikenakan biaya tambahan, yang berlaku di seluruh cabang Kacamatamoo di Indonesia.

Pertama, perlindungan asuransi jiwa akibat kecelakaan dari MNC Life selama 1 tahun penuh, yang memberikan santunan kepada ahli waris apabila terjadi risiko meninggal dunia akibat kecelakaan. Kemudian, perlindungan produk kacamata dari MNC Insurance selama 6 bulan, yang mencakup risiko kerusakan atau kehilangan lensa dan frame kacamata, dengan penggantian unit dalam kondisi baru.

Managing Director Insurance Business Group dan President Director MNC Life, Risye Dillianti, menyampaikan, kerja sama ini merupakan bagian dari strategi MNC Insurance Business Group dalam memberikan proteksi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat saat ini.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/320/3180425//mnc_group-GubV_large.jpg
Kolaborasi Dunia Pendidikan dan Industri, Binus Apresiasi Sharing MNC Insurance Business Group
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/320/3180423//mnc_group-a96k_large.jpg
MNC Insurance Business Group Dorong Literasi Asuransi Lewat Seminar di Binus Business School
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/320/3179886//mnc_life-RuXv_large.jpg
MNC Life Sabet Penghargaan Top 20 Financial Institution Awards 2025 dan Best CFO Asuransi Jiwa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/320/3178223//mnc_life-7jgm_large.jpg
MNC Life Dorong Literasi Keuangan Generasi Muda Lewat Seminar di Horizon University Indonesia Karawang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/320/3178003//klaim-PKej_large.jpg
MNC Life Serahkan Manfaat Asuransi Jiwa Kredit Rp250 Juta untuk Keluarga Tertanggung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/622/3177676//mnc_life-gEIX_large.jpg
MNC Life Tegaskan Asuransi Bukan Hanya Produk Finansial, tapi Perencanaan Masa Depan 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement