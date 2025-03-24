Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kadin Gelar Gerakan Pangan Murah, Kepala Bapanas Puji Anindya Bakrie

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Senin, 24 Maret 2025 |05:19 WIB
Kadin Gelar Gerakan Pangan Murah, Kepala Bapanas Puji Anindya Bakrie
Kadin Gelar Gerakan Pangan Murah, Kepala Bapanas Puji Anindya Bakrie (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menggelar Gerakan Pangan Murah di sejumlah titik. Salah satunya di kawasan Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi pun mengapresiasi langkah Kadin Indonesia yang menggelar Gerakan Pangan Murah.

Menurut dia, Gerakan Pangan Murah mencerminkan integrasi hulu dan hilir. Sehingga tujuan operasi pasar ini tidak hanya menstabilkan harga di tingkat konsumen, namun juga di level peternak dan petani.

Arief mencatat, harga yang stabil di sisi hulu dan hilir sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. 

“Ini Kadin, hari ini saya lihat luar biasa karena di sini bisa menggabungkan antara hulu sama hilir,” ujar Arief ketika ditemui di lokasi.

“Jadi ini yang memang diskusi saya dengan mas Anin karena Pak Presiden itu pengen harga di petani, di peternak itu baik, harga di konsumen itu juga baik, jadi dua-dua ini dapat,” paparnya.

 

