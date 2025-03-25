Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Melantai di BEI, Harga Saham YUPI Turun 2,09%

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Selasa, 25 Maret 2025 |09:45 WIB
Melantai di BEI, Harga Saham YUPI Turun 2,09%
Melantai di BEI, Harga Saham YUPI Turun 2,09% (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - PT Yupi Indo Jelly Gum Tbk resmi melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan kode saham YUPI. Harga saham perseroan dibuka di level Rp2.340 per saham, turun 2,09% dari harga penawaran awal yang ditetapkan sebesar Rp2.390 per saham.

Hingga pukul 09.20 WIB, harga saham YUPI berada di posisi Rp2.180 per saham. Sementara itu, total saham perseroan yang diperdagangkan sebanyak 29,18 juta saham dengan nilai transaksi mencapai Rp69,96 miliar dan ditransaksikan sebanyak 16.792 kali.

“Kami juga mengapresiasi kepercayaan dari seluruh investor yang telah berpartisipasi dalam IPO ini. Dukungan ini merupakan bukti keyakinan terhadap visi dan strategi pertumbuhan kami ke depannya,” kata Direktur Utama YUPI, Yohanes Teja di Gedung BEI Jakarta pada Selasa (25/3).

Yohanes menambahkan, sejak berdiri, perseroan berkomitmen menghadirkan momen menyenangkan melalui produk berkualitas, inovatif, penuh keceriaan dan produk yang lebih sehat di seluruh dunia, khususnya Asia.

“Kami percaya bahwa perjalanan ini akan terus bertumbuh dan berkembang, berinovasi dalam menciptakan nilai tambah bagi konsumen, mitra dan pemegang saham kami,” ujar Yohanes.

Telusuri berita finance lainnya
