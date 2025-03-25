Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Emiten Pelayaran (TMAS) Tebar Dividen Rp228 Miliar dan Angkat Dirut Baru

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 25 Maret 2025 |10:06 WIB
Emiten Pelayaran (TMAS) Tebar Dividen Rp228 Miliar dan Angkat Dirut Baru
Emiten Pelayaran (TMAS) Tebar Dividen Rp228 Miliar dan Angkat Dirut Baru (Foto: TMAS)
A
A
A

JAKARTA - PT Temas Tbk (TMAS) menyetujui untuk membagikan dividen tunai sebesar Rp228,2 miliar atau sebesar Rp4 per saham kepada para pemegang saham. Sementara itu, laba ditahan yang belum ditentukan penggunaannya tercatat sebesar Rp493,3 miliar.

Keputusan ini merupakan hasil dari Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) 2024.

"Persetujuan penetapan laba bersih yang dialokasikan sebesar Rp228,2 miliar sebagai dividen tunai atau setara dengan Rp4 per lembar saham dan sisanya sebesar Rp493 miliar akan disimpan sebagai laba ditahan yang belum ditentukan penggunaannya," kata Corporate Secretary Temas Marthalia Vigita dalam Public Expose TMAS, Senin (24/3/2025).

1. Pergantian Direksi

Selain itu, RUPST juga menyetujui pengunduran diri Faty Kusumo dari jabatannya sebagai Direktur Utama. Sebagai penggantinya, Ricky Effendi diangkat sebagai Direktur Utama yang baru, berlaku hingga penutupan RUPST tahun 2026.

Dengan demikian, susunan direksi TMAS menjadi sebagai berikut:
Direktur Utama: Ricky Effendi
Direktur: Ganny Zheng
Direktur: Widy Kiswanto

Susunan Dewan Komisaris

Untuk susunan Dewan Komisaris tidak mengalami perubahan sampai tahun 2027 yaitu:
Komisaris Utama: Harto Khusumo
Komisaris Independen: Alfred Natsir
Komisaris Independen: Theo Lekatompessy

2. Laporan Keuangan TMAS

Dari sisi kinerja sepanjang tahun 2024, Perseroan membukukan total pendapatan sebesar Rp4,34 triliun, meningkat tipis 1 persen dari Rp4,30 triliun di tahun sebelumnya. 

Sementara itu, laba bersih mengalami penurunan 11 persen menjadi Rp721 miliar dari Rp815 miliar pada 2023. Total biaya mencapai Rp3,44 triliun meningkat 8 persen dibanding tahun 2023 sebesar Rp3,19 triliun. 

"Penurunan laba ini disebabkan oleh dinamika pasar dan kenaikan harga bahan bakar minyak yang menjadi komponen utama biaya operasi kapal. Meski begitu, kami tetap optimis menatap tahun ini dengan berbagai strategi yang sudah dipersiapkan," ujar Direktur Utama Temas Ricky Effendi 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/278/3191580/tambang-1zXD_large.jpg
Emiten Tambang Perpanjang Kontrak Batu Bara di Australia Rp8,3 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/320/3185666/digitalisasi_di_sektor_kesehatan-jeIk_large.png
Digitalisasi Sektor Kesehatan, Ini Langkah Emiten Farmasi MDLA
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/278/3180447/laba_emiten_bank-iByX_large.jpg
Emiten Bank (BCIC) Cetak Laba Rp63,74 Miliar di Kuartal III-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/278/3179154/emiten_ppre-dEr5_large.jpg
Emiten Konstruksi (PPRE) Raih Kontrak Baru di Proyek Tambang Nikel Konawe
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/278/3178405/pabrik_opp-ZviK_large.png
Ada Cadangan Emas Jumbo, Merdeka Gold Kebut Produksi Tambang Pani Usai Pabrik OPP Rampung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/278/3176924/rupslb_unilever_indonesia-KB3Y_large.jpg
Gelar RUPSLB, Unilever Indonesia Tunjuk Direktur Baru 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement