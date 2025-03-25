Emiten Pelayaran (TMAS) Tebar Dividen Rp228 Miliar dan Angkat Dirut Baru

JAKARTA - PT Temas Tbk (TMAS) menyetujui untuk membagikan dividen tunai sebesar Rp228,2 miliar atau sebesar Rp4 per saham kepada para pemegang saham. Sementara itu, laba ditahan yang belum ditentukan penggunaannya tercatat sebesar Rp493,3 miliar.

Keputusan ini merupakan hasil dari Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) 2024.

"Persetujuan penetapan laba bersih yang dialokasikan sebesar Rp228,2 miliar sebagai dividen tunai atau setara dengan Rp4 per lembar saham dan sisanya sebesar Rp493 miliar akan disimpan sebagai laba ditahan yang belum ditentukan penggunaannya," kata Corporate Secretary Temas Marthalia Vigita dalam Public Expose TMAS, Senin (24/3/2025).

1. Pergantian Direksi

Selain itu, RUPST juga menyetujui pengunduran diri Faty Kusumo dari jabatannya sebagai Direktur Utama. Sebagai penggantinya, Ricky Effendi diangkat sebagai Direktur Utama yang baru, berlaku hingga penutupan RUPST tahun 2026.

Dengan demikian, susunan direksi TMAS menjadi sebagai berikut:

Direktur Utama: Ricky Effendi

Direktur: Ganny Zheng

Direktur: Widy Kiswanto

Susunan Dewan Komisaris

Untuk susunan Dewan Komisaris tidak mengalami perubahan sampai tahun 2027 yaitu:

Komisaris Utama: Harto Khusumo

Komisaris Independen: Alfred Natsir

Komisaris Independen: Theo Lekatompessy

2. Laporan Keuangan TMAS

Dari sisi kinerja sepanjang tahun 2024, Perseroan membukukan total pendapatan sebesar Rp4,34 triliun, meningkat tipis 1 persen dari Rp4,30 triliun di tahun sebelumnya.

Sementara itu, laba bersih mengalami penurunan 11 persen menjadi Rp721 miliar dari Rp815 miliar pada 2023. Total biaya mencapai Rp3,44 triliun meningkat 8 persen dibanding tahun 2023 sebesar Rp3,19 triliun.

"Penurunan laba ini disebabkan oleh dinamika pasar dan kenaikan harga bahan bakar minyak yang menjadi komponen utama biaya operasi kapal. Meski begitu, kami tetap optimis menatap tahun ini dengan berbagai strategi yang sudah dipersiapkan," ujar Direktur Utama Temas Ricky Effendi